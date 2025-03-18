NXGN 2025 Women GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai و تامر أبو سيدو

NXGN 2025: أفضل 25 موهبة كروية في كرة القدم النسائية

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القوائم السنوية لـ NXGN عادت مرة أخرى هذا العام، لتسليط الضوء على 25 من أكثر المواهب النسائية الرائعة اللواتي وُلِدن في أو بعد 1 يناير 2006

قائمة NXGN السنوية تعود لعام 2025، حيث يرتب GOAL أفضل المواهب الشابة في كرة القدم للرجال والنساء على مستوى العالم، متوجًا الفائزين الذين سيسيرون على خطى أمثال جود بيلينجهام، رودريجو، لينا أوبرفدورف وليندا كايسيدو للاعتراف بهم كأفضل لاعبين شباب على الكوكب.

قائمة NXGN 2025 للنساء هي قائمة عالمية حقاً، حيث تشمل جميع القارات الخمس الكبرى الممارِسة لكرة القدم وتمثل 20 دولة مختلفة، وتتضمن لاعبات دوليات حائزات على الألقاب وأسماء ستلمع في أكبر المسابقات لعقود قادمة.

لذا دون مزيد من التأخير، إليكم قائمة NXGN 2025 لأفضل 25 موهبة شابة نسائية مولودة في أو بعد 1 يناير 2006...

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