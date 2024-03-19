NXGN 2024: أفضل 50 موهبة في عالم الكرة

عودة قوائم NXGN 2024 لأفضل 50 موهبة فى عالم كرة القدم

عادت جائزة NXGN السنوية لعام 2024، حيث يقوم موقع "جول" بتصنيف أفضل المواهب الشابة فى كرة القدم بالعالم للرجال والسيدات، وتتويج الفائزين الذين سيسيرون على خطى جود بيلينجهام ورودريجو وسانشو ولينا أوبردورف.

وتغطي قائمة "NXGN 2024" جميع القارات الخمس وتمثل 17 دولة مختلفة وهي قائمة عالمية تضم الكثير من النجوم والفائزين بالألقاب والأسماء التي من المقرر أن تضيء البطولات الكبرى هذا الصيف.

ونرصد لكم فى السطور التالية قائمة NXGN لعام 2024، التي تضم أفضل 50 لاعب شاب ولد في 1 يناير 2005 أو بعد ذلك على النحو التالى:-