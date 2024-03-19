NXGN 2024 womengoal
Ameé Ruszkai و رشا حسين

NXGN 2024: أفضل 25 موهبة نسائية في عالم الكرة

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قائمة NXGN للسيدات لعام 2024

عادت جائزة NXGN السنوية لعام 2024، حيث يقوم موقع "جول" بتصنيف أفضل المواهب الشابة في العالم بكرة القدم للرجال والسيدات، وتتويج الفائزين الذين سيسيرون على خطى جود بيلينجهام ورودريجو وسانشو ولينا أوبردورف.

وتغطي قائمة NXGN للسيدات لعام 2024 جميع القارات الخمس وتمثل 18 دولة مختلفة، وهي قائمة عالمية تضم لاعبات دوليات بارزات وفائزات بالألقاب وأسماء أضاءت البطولات الكبرى.

وفى السطور التالية نرصد لكم قائمة NXGN للسيدات لعام 2024، من موقع "جول" والتي تضم أفضل 25 موهبة شابة ولدت في 1 يناير 2005 أو بعد ذلك على النحو التالى:-

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