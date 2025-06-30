نيكو ويليامز يعقد مفاوضات انضمامه لبرشلونة بـ "مفاجأة كبيرة"

أصبح انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة، الذي طال انتظاره، محل شك كبير، على الرغم من رغبة اللاعب في الانضمام إلى الفائز خمس مرات بدوري أبطال أوروبا، فإن المشاكل المستمرة حول ضمانات التسجيل والقيود المالية للفريق الكتالوني تهدد بإفشال صفقة انتقاله.

المقال يتابع أدناه المقال يتابع أدناه المقال يتابع أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل انتقال ويليامز إلى برشلونة في خطر حقيقي

المفاوضات تتعثر بسبب مشاكل التسجيل والضمانات المالية

بايرن ميونيخ مستعد للتعاقد مع اللاعب مقابل 62 مليون يورو