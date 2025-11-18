Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
محمد سعيد

حفاظًا على إرث الأسطورة .. نيمار يستعد للحصول على حقوق علامة بيليه التجارية بمقابل ضخم!

النجم البرازيلي في صراع شخصي لإثبات جدارته بقميص بلاده في المونديال

يستعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ووالده لإتمام صفقة شراء العلامة التجارية الخاصة بالأسطورة الراحل بيليه، وذلك عبر شركتهما NR Sports.

وكان نيمار قد عاد إلى صفوف نادي سانتوس مطلع يناير الجاري، بعد أن غادر الفريق عام 2013 متجهًا إلى برشلونة الإسباني، حيث حقق هناك لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويطمح نيمار من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة إرث بيليه والحفاظ على اسمه التجاري، بعد أن نجح هو ووالده في الحصول على حقوق العلامة.  

  • نيمار يستعد لشراء علامة "بيليه" التجارية

    كان الأسطورة البرازيلية بيليه جزءًا لا يتجزأ من تاريخ نادي سانتوس بين عامي 1956 و1974، حيث أبدع بقميص الفريق وسجل 643 هدفًا في 659 مباراة، قبل أن يختتم مسيرته بثلاثة مواسم مع نيويورك كوزموس ويعلن اعتزاله عام 1977، إذ يُنظر إلى بيليه باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر العصور.  

    وفي خطوة تهدف إلى مواصلة هذا الإرث، يستعد نيمار ووالده للإعلان عن صفقة شراء حقوق العلامة التجارية الخاصة ببيليه عبر شركتهما NR Sports.

    وبحسب موقع UOL، من المنتظر أن يتم الاتفاق الرسمي يوم الأربعاء 19 نوفمبر، بقيمة تصل إلى 15.5 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني/18 مليون دولار)، وذلك تزامنًا مع ذكرى الهدف الألف في مسيرة بيليه.  

    وكانت العلامة التجارية للأسطورة الراحل مرتبطة سابقًا بالشركة الأمريكية "سبورت 10"، واقتصر نشاطها على الظهور في الفعاليات، لكنها لم تُستغل بالشكل الكافي منذ وفاة بيليه في ديسمبر 2022 عن عمر 82 عامًا، إثر مضاعفات ناتجة عن سرطان القولون.  

  • UAE-PELEAFP

    نجم سانتوس يسعى لإحياء صورة بيليه

    ونتيجة لصفقة الاستحواذ الأخيرة، ستتمكن شركة NR Sports التابعة لنيمار ووالده من استخدام صورة بيليه واسمه، إلى جانب ترخيص المنتجات والحصول على لقطات تاريخية، في إطار خطة تهدف إلى إحياء وتدويل صورة الأسطورة البرازيلية الراحل.

    ولا تزال عائلة بيليه حاضرة في مباريات سانتوس، حيث تكفل نيمار مؤخرًا بتجديد الصندوق المخصص لهم في ملعب فيلا بيلمير، ليشمل مقاعد جديدة، حمامًا مجددًا، ألواحًا زجاجية، إضافة إلى نظام تكييف حديث.  

    وسعى نيمار إلى مواصلة إرث مواطنه بارتداء القميص رقم 10 الشهير الذي ارتداه بيليه مع سانتوس والمنتخب البرازيلي، إلا أن عودته إلى النادي كانت محفوفة بالإصابات، ما جعله يشارك في 13 مباراة فقط بالدوري منذ بداية الموسم.  

    أما سانتوس، فيعيش موسمًا محليًا صعبًا، إذ يقبع على بعد نقطة واحدة ومركز واحد فقط فوق منطقة الهبوط مع اقتراب المراحل الأخيرة من الدوري البرازيلي 2025.

    ورغم ذلك، حقق الفريق فوزًا ثمينًا بنتيجة 1-0 على بالميراس في الجولة الأخيرة، بفضل هدف قاتل سجله بنجامين رولهيزر في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في صراع البقاء.  

  • نيمار أصدر إنذارًا للبرازيل

    أطلق مدرب المنتخب البرازيلي، كارلو أنشيلوتي تحذيرًا حاسمًا للنجم نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أن مشاركته في كأس العالم 2026 ستتوقف على أدائه خلال الأشهر المقبلة.

    ورغم أن السيليساو ضمن تأهله إلى المونديال بعد مشوار مخيب في تصفيات الكونميبول، إلا أن أنشيلوتي شدد على أن الفريق يسعى لتحقيق لقبه السادس والأول منذ عام 2002.  

    وقال أنشيلوتي في تصريحات سابقة: "نيمار ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الذهاب إلى كأس العالم. لديه ستة أشهر ليظهر في القائمة النهائية".

    وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد عاد إلى تشكيلة البرازيل في مارس الماضي، بعد غياب طويل منذ إصابته في الركبة أمام الأوروجواي في أكتوبر 2023.

    وأوضح المدرب الإيطالي أن القرار النهائي بشأن ضم نيمار سيتوقف على حالته البدنية بعد سنوات من الإصابات المتكررة ومشاكل اللياقة.  

    وأضاف أنشيلوتي: "لقد تعافى نيمار، لكنه بحاجة لإظهار الأداء. عندما ينتهي الدوري البرازيلي، سيحظى ببعض الوقت للاسترخاء، ثم يجب أن يثبت جودته وحالته البدنية مجددًا".

    نيمار يستعد لانتقال جديد في يناير؟

    يبدو أن مستقبل نيمار قد يشهد تحولًا جديدًا مع بداية العام المقبل، حيث تشير تقارير الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إلى أن عقده مع سانتوس ينتهي بنهاية العام، ما يجعله متاحًا كلاعب حر اعتبارًا من يناير.  

    وأكد رومانو أن نيمار يركز في الوقت الحالي على مساعدة سانتوس في صراعه لتجنب الهبوط، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يدخل في مفاوضات متقدمة حتى الآن، لكن بعض الاتصالات بدأت لفهم وضعه.

    وأضاف: "عندما يكون هناك لاعب بمستوى نيمار متاح في السوق، فإنه يمثل فرصة مهمة، رغم أنه لا يزال يبحث عن أفضل حالاته البدنية بعد سلسلة من الإصابات".

    ورغم التحديات، عاد نيمار إلى الملاعب وهو في حالة جيدة نسبيًا، محاولًا استعادة مستواه المعهود، ويُتوقع أن يكون اسمه من أبرز الملفات الساخنة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قد يشكل انتقاله كلاعب حر صفقة مثيرة للاهتمام لمتابعة تطوراتها.  

