إيزاك بلا تسديدة وأفضل لاعب حصل على النصف .. تقييم لاعبي ليفربول أمام نوتنجهام فورست

تفاقم كابوس ليفربول في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، عندما مزق نوتنجهام فورست شباك الريدز في أنفيلد. في مباراة شهدت أكثر من لحظة جدل حول تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، سجل فورست ثلاثة أهداف بفضل جهود موريللو ونيكولو سافونا ومورغان جيبس-وايت، تاركًا أرني سلوت في حالة صدمة وقد يخشى على وظيفته.

بعد أن كان من المفترض أن يسجل أليكسيس ماك أليستر وميلوس كيركز هدفين، وقعت كارثة على أصحاب الأرض عندما سجل موريللو هدفاً بعد فشل ليفربول في إبعاد الكرة من ركلة ركنية. كانت تلك لحظة مثيرة للجدل في شوط أول مليء بالمواقف المثيرة للجدل، حيث قرر VAR أن دان ندوي لم يتدخل مع أليسون على الرغم من قربه الشديد من خط نظر الحارس البرازيلي. بعد لحظات، كان من الممكن أن يتضاعف النتيجة إلى 2-0، حيث تم الحكم على إيغور جيسوس بشكل قاسٍ بأنه لمس الكرة بعد أن سيطر على محاولة إيبراهيما كوناتي اليائسة لإبعادها، وقام الحكم آندي مادلي بإعلان ركلة جزاء ضد مهاجم فورست وإلغاء هدفه.

إذا كان سلوت قد انتقد فريقه بشدة في الاستراحة بين الشوطين، فإن ذلك لم يبدو أنه أثر عليه، حيث انطلق فورست بقوة في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني - سجل سافونا الهدف هذه المرة بعد أن سمح دفاع مشكوك فيه لنيكو ويليامز بالهروب في منطقة الجزاء وإيجاد الإيطالي في وضع حر تمامًا ليختار مكانه. وقد ساءت الأمور قبل النهاية، حيث سجل جيبس-وايت الهدف الثالث في الدقيقة 78 ليصمت أنفيلد ويجعل سلوت يتساءل عما يجب أن يفعله لإعادة الريدز إلى المسار الصحيح.

GOAL تقيم لاعبي ليفربول في أنفيلد...

    حارس المرمى والدفاع

    أليسون بيكر (5/10):

    كانت هذه أول مباراة له منذ سبتمبر ولم يستطع منع أي من الأهداف.

    دومينيك سوبوسلاي (3/10):

    لعب في مركز الظهير الأيمن لكنه انحرف إلى الداخل وإلى الأمام لخلق لاعب إضافي. كان يجب أن يكون أقرب إلى موريلو في الهدف الأول لفورست.

    إبراهيما كوناتي (3/10):

    أنقذه VAR بعد أن تغلب عليه إيجور جيسوس في حادثة اليد المثيرة للجدل. تم استبداله بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني عندما تأخر ليفربول بهدفين.

    فيرجيل فان ديك (3/10):

    كان خلفه عندما مرت الكرة من ركنية أندرسون، مما أدى إلى هدف موريللو الافتتاحي. لا ينبغي أن يسجل الفريق الزائر ثلاثة أهداف في أنفيلد تحت رقابته.

    ميلوس كيركيز (3/10):

    كان يجب أن يكون أفضل بكثير مع فرصة كبيرة في الشوط الأول أعدها له صلاح بشكل مثالي. كان يحاول التمرير بشكل عشوائي بينما كان ليفربول يبحث عن طريقة للعودة إلى المباراة، وتم استبداله في النهاية.

    وسط الملعب

    رايان جرافنبرخ (3/10):

    لحظة مقلقة عندما اصطدمت مسامير حذائه الأيمن بشكل غير مقصود بساق إبراهيم سانغاري، لكن VAR قرر عدم التدخل. لم يكن مهيمنًا ومهيبًا في وسط الملعب كما هو معتاد.

    أليكسيس ماك أليستر (3/10):

    اعتقد أنه سجل هدفًا في الشوط الأول، لكن إليوت أندرسون حرمه من هدف مؤكد برأسية. كان ضعيفًا في التحدي، حيث تمكن ويليامز من الهروب منه ليحرز الهدف الثاني لفورست.

    كورتيس جونز (3/10):

    لم يساهم بما يكفي. فقد الكرة في إحدى المرات في الشوط الأول، وتفوق عليه أندرسون، في لحظة رمزية تظهر مكانة كلاهما في منتخب إنجلترا المشارك في كأس العالم.

    هجوم

    محمد صلاح (5/10):

    أظهر براعة في بعض الأحيان، بما في ذلك الجري المتعرج الذي أدى إلى فرصة كيركيز، لكنه لم يحظَ سوى بفرص قليلة للتوغل والتسديد بقدمه اليسرى القاتلة، حيث كان مدافعو فورست يطوقونه.

    ألكسندر إيزاك (2/10):

    لم يسدد أي كرة تقريبًا. لا يزال دون أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، ولم يكن قريبًا حتى من كسر صيامه التهديفي هنا، حيث قرر سلوت أن الأمر قد انتهى بعد 68 دقيقة.

    كودي جاكبو (5/10):

    بدا تهديدًا مستمرًا في الشوط الأول بركضاته السريعة، لكنه تلاشى في الشوط الثاني. غفى عندما تجاوزه سافونا ليسجل الهدف الثاني للزوار.

    البدلاء والمدير

    هوجو إكيتيكي (5/10):

    دخل بديلاً عن كوناتي لكنه لم يكن له تأثير يذكر.

    فيديريكو كييزا (5/10):

    حل محل إيساك لكنه لم يستطع تغيير مجرى المباراة، حيث أهدر فرصة سانحة بتسديدته فوق العارضة.

    آندي روبرتسون (4/10):

    دخل بديلاً لكيركيز قبل أكثر من 20 دقيقة على نهاية المباراة، لكنه لم يستطع الاقتراب من أوماري هاتشينسون الذي قطع إلى الداخل وسدد الكرة ليحرز الهدف الثالث.

    ريو نجوموها (غير متاح):

    دخل في وقت متأخر، وكانت المباراة قد انتهت في ذلك الوقت.

    أرني سلوت (3/10):

    نتيجة صادمة للغاية. كان يتوقع الفوز على فورست في ملعبه لمحاولة إعادة الأمور إلى المسار الصحيح، لكن هذه النتيجة كانت كابوسًا حقيقيًا. أصبحت الأمور الآن أكثر سخونة وسيتعين تغييرها بسرعة. استبعاد إيساك لن يكون أسوأ نقطة للبدء...

