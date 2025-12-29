في محاولة لتصحيح المسار.. نادي "كان" المملوك لمبابي يعين نجم آرسنال ومانشستر سيتي السابق مديرًا فنيًا

أكد نادي "ستاد ماليرب كان" تعيين كليشي مدرباً للفريق، ليمنح مدافع آرسنال ومانشستر سيتي السابق أول وظيفة تدريبية له على مستوى الكبار. تأتي هذه الخطوة بعد فترة مضطربة في النادي، سواء داخل الملعب أو خارجه، عقب الهبوط للدرجة الثالثة وسلسلة من النتائج السلبية.

يحل كليشي محل ماكسيم دورنانو، الذي أُقيل بعد فشل "كان" في تلبية التوقعات في الدوري وخروجه المخيب للآمال من كأس فرنسا. عانى النادي من غياب الاستقرار والاتجاه الواضح منذ سقوطه من دوري الدرجة الثانية (Ligue 2)، مما تركهم عالقين في صراع منتصف الترتيب في "الدوري الوطني" (الدرجة الثالثة)، وبحاجة إلى "إعادة ضبط" واضحة مع الدخول في النصف الثاني من الموسم.

يأتي التعيين أيضاً في ظل توتر متزايد بين المشجعين والمالكين. نادي "كان" مملوك بالأغلبية لنجم ريال مدريد مبابي، وشهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات من مشجعين غير راضين عن القرارات الرياضية للنادي، بما في ذلك إقالة أسطورة النادي السابق نيكولا سوب. يخطو كليشي الآن إلى دور يحمل الفرصة والضغط في آن واحد.