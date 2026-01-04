"الأمر صعب للغاية وأضغط على نفسي".. كين يكشف عن أكبر معاناة له مع بايرن ميونخ بعد عامين في ألمانيا

عندما أنهى كين، رحلته مع توتنهام قبل عامين ونصف، قال إنه يريد احتضان الثقافة بانتقاله إلى بافاريا. وعند وصوله إلى بايرن، قال: "بالطبع، سأحاول التعلم. أريد أن أحاول احتضان الثقافة والبلد. أريد أن أحضر درسًا أو درسين في اللغة الألمانية على الأقل كل أسبوع. سيكون الأمر صعبًا، لكنني مستعد للمحاولة".

في سبتمبر، كشف اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أنه لا يزال يأخذ دروسًا، لكن التقدم بطيء في هذا المجال.

وقال كين آنذاك: "لغتي الألمانية جيدة. لدي درس بعد التدريب اليوم. أنا أعود للتدريب. أتعلم بعض الكلمات بين الحين والآخر وأستطيع فهم بعض الأشياء، لكن عليّ أن أستمر في التدريب".