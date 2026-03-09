أطلق محمد الدعيع، أسطورة حراسة المرمى بنادي الهلال والمنتخب السعودي، عددًا من التصريحات الجدلية، فيما يتعلق بالعقوبة الموقعة على المدير الفني للنصر، جورج جيسوس، ورأيه بشأن أفضل مدرب في دوري روشن، فيما وجه تصريحًا طريفًا يتعلق بالحضور الجماهيري "الضعيف" في مباراة الزعيم الماضية أمام النجمة.
قلّل من أدوار إنزاجي ويايسله .. الدعيع يوجه شهادة للتاريخ: الهلال الأكثر تضررًا من التحكيم!
- Getty Images Sport
الهلال الأكثر تضررًا
وعلّق الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، على عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، بأن الجميع يتحدث عن الهلال وكأنه هو سيد التحكيم، مضيفًا أن الهلال هو أكثر الفريق تضررًا من التحكيم، على مدار تاريخ الدوري.
وكانت لجنة الانضباط قد قررت معاقبة جيسوس، بغرامات مالية يبلغ إجماليها "50" ألف ريال، بناءً على الشكوى المقدمة من الهلال، حول تصريح المدرب البرتغالية، بأن الفريق يتمتع بقوة سياسية، ووجود إشارة للجوء الفريق إلى قوى خارجية من أجل الفوز في المباريات.
وأضاف الدعيع أن جيسوس مدرب كبير، ولكن من غير المقبول ما ذكره بشأن الهلال، وكذلك دونيس، مدرب الخليج، عندما تعرض للطرد في مباراة الاتحاد، وقوله إنه لم يصادف تلك الأمور عندما كان مدربًا للهلال، مضيفًا أن الزعيم هو الأكثر تضررًا من التحكيم، ليردّ عليه حمد المنتشري، أسطورة الاتحاد، متسائلًا "هل أنت مقتنع؟".
قلل من إنزاجي ويايسله
من ناحية أخرى، أكد محمد الدعيع أن المدير الفني للقادسية، بريندان رودجرز، هو المدرب الأفضل في دوري روشن السعودي، الآن، فيما تضامن معه حمد المنتشري، الذي تحدث عن تأثير رودجرز الذي بات الفريق يقدم مستويات ممتعة معه، رغم أنه لم يختر عناصر الفريق وجاء في وقت ضيق.
هنا، أطلق الدعيع، كلمة جدلية أخرى، بقوله إنه لولا مستويات لاعبي الفريق الثلاثة الأولى، (يقصد النصر والأهلي والهلال)، ما كنا لنشاهد مدربيهم في الدوري.
الدعيع استشهد بالإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، بقوله إنه طريقته خاطئة في إدارة الفريق، وإنه لا يملك العناصر التي تمكنه من تطبيق اسلوبه في أرض الميدان.
أما عن ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، فقد قال الدعيع "لو صالح المحمدي تولى تدريب الفريق بهذه العناصر سينجح".
وأشار الدعيع إلى أن الفرق تفوز بفضل مستويات اللاعبين، وأن تأثير المدربين لا يتعدى الـ30%، مضيفًا "اجعل جيسوس أو إنزاجي أو يايسله يذهبون لتدريب الاتفاق، ماذا سيصنعون؟".
وحول مباراة الأهلي المُقبلة، ضد القادسية، في دوري روشن، قال الدعيع، إنه حتى لو فاز الراقي، فإن يايسله لن يصير أفضل من رودجرز، وأن الحكم لا يصير من مباراة واحدة.
- social gfx/ Getty Images
قلة جماهير الهلال
وفتح الإعلامي خالد الشنيف، ملف الحضور القليل لجماهير الهلال، في مباراة النجمة، على ملعب المملكة أرينا، والذي لم يتعدّ الـ9 آلاف مشجع، لتسجل أقل حضور جماهيري لمباريات الزعيم، في ظل خروج بعض الرسائل التي تعبر عن استياء الجماهير من ارتفاع أسعار التذاكر.
هنا، وجه الدعيع تعليقًا طريفًا بشأن ذلك الأمر، بقوله إن الامتحانات هي السبب وراء قلة الحضور الجماهيري، ما أثار ضحك الشنيف، وذكر المنتشري بعدم وجود امتحانات، فضلًا عن إقامة المباراة يوم الجمعة.
وعلّق المنتشري على هذا الملف، بقوله إنه كان يفترض أن أقل حضور جماهيري في المملكة أرينا، يكون 15 ألف مشجع، وليس تسعة.
- Getty Images Sport
جيسوس لا يتعب أمام الكبار
وحول فوز النصر على نيوم، بهدف جاء في آخر دقائق المباراة، عن طريق محمد سيماكان، قال الدعيع إن مثل تلك الأهداف هي التي تمنح اللقب، فيما ذكر بأن جيسوس لم يكن مصدقًا هذا الانتصار؛ وأنه لا يتعب إلا أمام الفرق الصغيرة، وليس أمام الكبار.
وأضاف الدعيع أن عدم وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة نيوم، يؤكد أنه لا يوجد مدرب داخل الملعب، أو مساعد لجيسوس في قلب الميدان، سواءً جواو فيليكس أو كينجسلي كومان أو ساديو ماني.
- social gfx/ Getty Images
من يفوز بالدوري؟
وأعطى الدعيع والمنتشري، رأيهما حول ترتيب الأربعة الكبار، في ختام منافسات دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وجاء ترتيب الفرق في رؤية الدعيع "الهلال أولًا، ثم الأهلي ثانيًا، والنصر ثالثًا، والقادسية رابعًا"، فيما قال المنتشري إن الأهلي سيكون بطلًا لدوري روشن، وسيأتي النصر في الوصافة، ثم الهلال ثالثًا فالقادسية رابعًا.
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 18 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ61 نقطة.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.