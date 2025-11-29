Getty Images Sport
"هو يعرف ما يريده بالضبط" .. رئيس بايرن ميونخ يُعلق على مستقبل هاري كين وسط اهتمام برشلونة
كان كين في حالة رائعة مع بايرن ميونخ وإنجلترا في عام 2025
في موسم 2025-26 الرائع حتى الآن، سجل كين 24 هدفًا في 20 مباراة فقط في جميع المسابقات مع بايرن ميونخ، الذي يتصدر حاليًا جدول الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط.
ساعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا فريق فينسنت كومباني على التعافي من خسارته في منتصف الأسبوع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-1 على سانت باولي في الدوري يوم السبت، حيث سجل رافائيل جويريرو ولويس دياز ونيكولاس جاكسون أهداف البافاريين.
كما لعب كين دورًا رئيسيًا في مساعدة إنجلترا على التأهل لكأس العالم 2026، حيث سجل ثمانية أهداف في نفس العدد من المباريات التأهيلية، ليتصدر رجال توماس توخيل المجموعة K بنسبة 100٪.
في آخر مباراة تنافسية قبل بطولة الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، سجل مهاجم توتنهام السابق كين هدفي فوز منتخب الأسود الثلاثة على ألبانيا 2-0 في 16 نوفمبر.
رئيس بايرن ميونخ يتحدث عن مستقبل قائد منتخب إنجلترا
ومع ذلك، بينما يواصل كين تألقه مع بايرن ميونخ، تستمر التكهنات حول مستقبله في النادي. ويمكن للمهاجم، الذي ينتهي عقده الحالي في عام 2027، أن يفعّل بندًا في عقده قبل نهاية يناير يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 56.7 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو/76 مليون دولار).
وبينما يعتقد رئيس بايرن ميونخ إيبرل أن هناك فرصة كبيرة لتمديد كين إقامته في ألمانيا، إلا أنه أذكى التكهنات حول مستقبل المهاجم بتصريحاته الأخيرة حول الموقف.
وفي حديثه إلى قناة Sky Sports Germany بعد فوز بايرن على سانت باولي، قال إيبرل للصحفيين: "هاري يعرف بالضبط ما يريد، ونحن لدينا خطط له. نود أن نستمر. يمكننا أن نتخيل ذلك جيدًا، لكننا سنناقش كل شيء مع هاري".
مرشح رئاسة برشلونة يرفض استبعاد عرض كين
جاءت تعليقات إيبرل بعد أن رفض كزافييه فيلاجوانا، الذي يتنافس مع جوان لابورتا في انتخابات رئاسة برشلونة العام المقبل، استبعاد إعلان انتقال كين، في حال فوزه.
وقال فيلاجوانا لشبكة سكاي سبورتس: "لدينا لاعبون موهوبون للغاية في لا ماسيا، ولكن بالطبع، إذا لم يكن لدينا لاعبون، فسوف نبحث في أماكن أخرى" . "سأبحث دائمًا عن لاعب يفهم جوهر برشلونة، وليس مجرد اسم. من الخطر البحث عن اسم فقط، بل عن شخص يناسب أسلوبنا وثقافتنا" .
وعندما سُئل عما إذا كان كين يناسب هذا الوصف، قال: "إذا لم يكن لدينا هاري كين داخل [النادي]، فسوف نحصل عليه. لماذا لا؟"
مهاجم توتنهام السابق يبقى هادئاً بشأن مستقبله في ألمانيا
في غضون ذلك، يؤكد كين أنه لا يزال هادئًا بشأن مستقبله في بايرن ميونيخ، قائلاً إنه "لا داعي للعجلة" في الدخول في مفاوضات بشأن عقد جديد.
وقال لصحيفة بيلد الألمانية هذا الأسبوع: "لم أتواصل مع أي شخص، ولم يتصل بي أحد". "أشعر براحة كبيرة في الوضع الحالي، على الرغم من أننا لم نناقش بعد وضعي مع بايرن ميونخ".
"لا داعي للعجلة. أنا سعيد جدًا في ميونخ. يمكنك أن ترى ذلك من طريقة لعبتي. إذا كان هناك اتصال، فسنرى. لكنني لا أفكر في الموسم الجديد بعد. أولاً، هناك كأس العالم في الصيف. ومن غير المرجح أن يتغير أي شيء بعد هذا الموسم".
مباريات بايرن القادمة: يونيون برلين وشتوتجارت في انتظار كين وزملائه
سيحاول كين تسجيل هدف آخر عندما يزور بايرن ميونخ فريق يونيون برلين في دور الـ16 من كأس ألمانيا يوم الأربعاء. ثم سيواجه فريق كومباني فريق شتوتجارت بقيادة سيباستيان هونيس في الدوري يوم السبت المقبل.
وتحدث المدرب كومباني بعد فوز فريقه على سانت باولي قائلاً: "هذه الانتصارات الصعبة جزء من الموسم. هذا يمنحنا الثقة في المستقبل بأننا قادرون على الفوز في مثل هذه المواقف. أهنئ اللاعبين على استمرارهم في المباراة وثقتهم بأنفسهم. نحن بحاجة إلى ذلك على مدار الموسم".
