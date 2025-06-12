الانتماء والتاريخ وغياب البدائل .. إيطاليا تتجه نحو "المغامرة الكبرى" بتعيين جاتوزو مدربًا لها!

رهان محفوف بالمخاطر

وأخيرًا يأتي جينارو جاتوزو. أو بالأحرى: قد يأتي. لأنه أصبح المرشح الأوفر حظًا لخلافة لوتشيانو سباليتي على مقعد مدرب منتخب إيطاليا، بعد قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد بإقالته.

جاتوزو يتقدم على اثنين من أبطال كأس العالم 2006: دانييلي دي روسي وفابيو كانافارو. الثلاثة حالياً بدون وظيفة، وقد تم إقالتهم خلال العام الماضي.

اتجه الاتحاد نحوهم بعد رفض كلاوديو رانييري، المرشح الأول، الذي قرر في النهاية الاستمرار في تكريس جهوده لروما.

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من بين أبطال برلين الثلاثة، كما ذكرنا، جاتوزو هو الأكثر حظًا في الحصول على التعيين. وقد بدأت بالفعل الاتصالات مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ومن المرجح أن المدرب السابق لميلان ونابولي لن يفوت فرصة الجلوس على مقعد المدرب للمنتخب الإيطالي، على عكس رانييري.

ولكن لماذا يركز الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على جاتوزو بالذات؟ ما هي أسباب هذا الاختيار الذي يثير الجدل بالفعل ولماذا يعتبر قرارًا محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص؟