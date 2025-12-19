Kylian Mbappe injury, PSG UCLGetty
أحمد مجدي

"40 مليون يورو ضحية كل موسم!".. ريال مدريد الأكثر تضررًا من الإصابات في أوروبا

الإصابات ضربت عمق ريال مدريد بقوة في السنوات الأخيرة

كشفت تقارير حديثة عن أرقام صادمة تتعلق بتكلفة الإصابات في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تصدّر نادي ريال مدريد القائمة من حيث الخسائر المالية الناتجة عن غياب لاعبيه بسبب الإصابات، متفوقًا حتى على غريمه التقليدي برشلونة بفارق كبير، في مؤشر يسلّط الضوء على حجم المعاناة البدنية والاقتصادية التي تعيشها الأندية الكبرى في ظل ضغط المنافسات المتزايد.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة "هاودن" العالمية المتخصصة في الوساطة التأمينية، فإن إجمالي تكلفة الإصابات التي تعرّض لها ريال مدريد خلال آخر خمسة مواسم بلغ نحو 168.76 مليون يورو، مقابل 122.99 مليون يورو لبرشلونة خلال الفترة نفسها. هذه الأرقام تجعل النادي الملكي في وضع أسوأ من حيث الأعباء المالية المرتبطة بإصابات اللاعبين مقارنة بغريمه الكتالوني.

التقرير الذي حمل عنوان مؤشر إصابات كرة القدم الأوروبية للرجال في نسخته الخامسة، رصد اتجاهات الإصابات في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا على مدار خمس سنوات، وشمل الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. ووفقًا للدراسة، تم تسجيل 22,596 إصابة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية خلال هذه الفترة، وهو رقم يعكس حجم الاستنزاف البدني الذي يتعرض له اللاعبون في أعلى مستويات المنافسة.

  • 40 مليون يورو إصابات لكل موسم!

    وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد، إلى جانب ناديي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، تكبّد خسائر تجاوزت 40 مليون يورو للموسم الواحد فقط بسبب الإصابات خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يوضح أن المشكلة ليست موسمية أو طارئة، بل متكررة ومتصاعدة.

    وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على أندية أخرى عانت بشكل لافت من الإصابات، حيث سجّل نادي تشيلسي، بطل كأس العالم للأندية، زيادة بنسبة 44% في عدد اللاعبين المصابين خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. هذه القفزة الحادة تعكس التأثير المباشر لازدحام الجدول وكثرة البطولات الدولية والقارية.

    أما في فرنسا، فقد أظهر التقرير أن باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد في دوري الدرجة الأولى الذي سجّل معدلات إصابات أعلى من المتوسط في كل موسم من المواسم الخمسة الأخيرة، حيث اقترب إجمالي الإصابات في صفوفه من 300 إصابة، وهو رقم مقلق بالنسبة لنادٍ يعتمد بشكل كبير على لاعبين من الطراز العالمي ذوي الرواتب المرتفعة.

    وفي الدوري الإيطالي، كشفت البيانات أن ناديي يوفنتوس وميلان كانا الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات، بينما أظهر الدوري الألماني معدلات إصابات هي الأعلى نسبيًا في كل موسم. ورغم ذلك، فإن التكلفة المالية في ألمانيا كانت أقل بكثير، بمتوسط بلغ 115.95 مليون يورو في الموسم الواحد، ما يشير إلى اختلافات في هيكلة الرواتب والتأمينات بين الدوريات.

    • إعلان
  • Kylian Mbappe injuryGetty

    2024-2025.. موسم الإصابات!

    ومن النقاط اللافتة في التقرير، أن موسم 2024-2025 شهد زيادة واضحة في عدد الإصابات عبر الدوريات الخمسة الكبرى، إلا أن التكلفة الإجمالية التي تكبدتها الأندية كانت أقل مقارنة بالموسم السابق، حيث انخفضت بنحو 160.48 مليون يورو. ويُرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى تحسن إدارة الأحمال البدنية، وزيادة الاعتماد على برامج الوقاية والتأهيل، إلى جانب بعض التعديلات في عقود التأمين.

  • ضروة حماية اللاعبين

    وفي تعليق رسمي على نتائج التقرير، قال جيمس بوروز، المدير الرياضي في شركة هاودن، إن هذه الأرقام تؤكد الارتفاع المستمر في المتطلبات البدنية المفروضة على لاعبي النخبة. وأوضح أن زيادة عدد الإصابات والتكاليف المرتبطة بها تعكس الجدل الدائر حاليًا حول ضرورة تحسين حماية اللاعبين داخل اللعبة، سواء من خلال تقليل عدد المباريات أو تحسين فترات الراحة.

    وأضاف بوروز أن التقرير يهدف إلى أن يكون مرجعًا مهمًا للاعبين والأندية والجهات المنظمة، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبل كرة القدم، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الروزنامة المزدحمة وتوسع البطولات الدولية.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Udinese Calcio v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    ملف يفتح من جديد

    وتعيد هذه الأرقام فتح ملف الإصابات من جديد، خاصة بالنسبة لأندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة، حيث لم تعد الخسائر مقتصرة على الجانب الفني داخل الملعب، بل امتدت لتشكل عبئًا اقتصاديًا ضخمًا، يفرض على إدارات الأندية إعادة التفكير في سياسات الإعداد البدني، والتدوير، وإدارة الموارد البشرية، للحفاظ على نجومها وتجنب نزيف الملايين بسبب الغيابات القسرية.

0