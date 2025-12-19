"40 مليون يورو ضحية كل موسم!".. ريال مدريد الأكثر تضررًا من الإصابات في أوروبا

كشفت تقارير حديثة عن أرقام صادمة تتعلق بتكلفة الإصابات في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تصدّر نادي ريال مدريد القائمة من حيث الخسائر المالية الناتجة عن غياب لاعبيه بسبب الإصابات، متفوقًا حتى على غريمه التقليدي برشلونة بفارق كبير، في مؤشر يسلّط الضوء على حجم المعاناة البدنية والاقتصادية التي تعيشها الأندية الكبرى في ظل ضغط المنافسات المتزايد.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة "هاودن" العالمية المتخصصة في الوساطة التأمينية، فإن إجمالي تكلفة الإصابات التي تعرّض لها ريال مدريد خلال آخر خمسة مواسم بلغ نحو 168.76 مليون يورو، مقابل 122.99 مليون يورو لبرشلونة خلال الفترة نفسها. هذه الأرقام تجعل النادي الملكي في وضع أسوأ من حيث الأعباء المالية المرتبطة بإصابات اللاعبين مقارنة بغريمه الكتالوني.

التقرير الذي حمل عنوان مؤشر إصابات كرة القدم الأوروبية للرجال في نسخته الخامسة، رصد اتجاهات الإصابات في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا على مدار خمس سنوات، وشمل الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. ووفقًا للدراسة، تم تسجيل 22,596 إصابة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية خلال هذه الفترة، وهو رقم يعكس حجم الاستنزاف البدني الذي يتعرض له اللاعبون في أعلى مستويات المنافسة.