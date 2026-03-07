3 ملايين يورو فقط.. ريال مدريد يخسر هيبة الخزينة الملكية في 6 أشهر!

كشفت تقارير صحفية إسبانية صادرة عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن مصادر اقتصادية مطلعة عن أزمة سيولة خانقة تضرب أروقة نادي ريال مدريد الإسباني في الوقت الراهن.
وأوضحت البيانات المالية المسربة أن النادي الملكي يعاني من تراجع حاد في رصيد خزائنه النقدية التي وصلت إلى مستويات تاريخية من الانخفاض لم يشهدها العملاق العاصمي منذ سنوات طويلة.
هذا التحول المفاجئ في المشهد المالي أثار حالة من القلق والدهشة بين أعضاء النادي والمراقبين الاقتصاديين خاصة وأن ريال مدريد كان يضرب به المثل دائمًا في الانضباط المالي والقدرة على مواجهة التقلبات السوقية بمرونة فائقة.