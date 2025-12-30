3 حراس مرمى في مباراة واحدة.. سيناريو كارثي يضرب أوغندا أمام نيجيريا قبل توديع أمم أفريقيا!

أكد المنتخب النيجيري هيمنته المطلقة على المجموعة، محققاً العلامة الكاملة (9 نقاط) بعد فوزه المستحق على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-1 على أرضية مركب فاس الرياضي.

ورغم ضمان "النسور الخضراء" للتأهل والصدارة مسبقاً، إلا أنهم خاضوا اللقاء بجدية تامة، حيث افتتح بول أونواتشو التسجيل مبكراً في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، استغل رافاييل أونيديكا الانهيار الدفاعي والنقص العددي للمنافس ليسجل ثنائية خاطفة في الدقيقتين 62 و67.

في المقابل، ودع المنتخب الأوغندي البطولة من الباب الضيق متذيلاً ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة ودون أي انتصار، مكتفياً بهدف شرفي سجله روجرز ماتو في الدقيقة 75.