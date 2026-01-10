24 ساعة تكفي "المحظوظ" سيمينيو.. فلت من فخ مرموش لإعادة إحياء "بداية أجويرو"!

لم تكن مباراة مانشستر سيتي ضد إكستر سيتي مجرد مواجهة في كأس الاتحاد، بل كانت "حصة تدريبية" قاسية بطلها الأول الوافد الجديد.

فعلى مدار الـ 64 دقيقة التي خاضها أساسياً، جسّد أنطوان سيمينيو مفهوم الجناح العصري المتكامل الذي يطلبه جوارديولا؛ لم يكتفِ اللاعب بزيارة الشباك مرة وصناعة هدف آخر لزميله ريكو لويس، بل كان "مايسترو" الرواق الأيسر بامتياز.

تكشف إحصائيات المباراة عن هيمنة مطلقة، حيث لمس الكرة 50 مرة، محققاً دقة تمرير مذهلة بلغت 93% (38 تمريرة صحيحة من أصل 41)، والأكثر إبهاراً أن 29 تمريرة منها كانت في نصف ملعب الخصم، مما يعكس نزعته الهجومية الشرسة وعدم ميله للتمرير السلبي.

دعمت هذه الأرقام 4 تمريرات مفتاحية وخلقه لفرصة كبيرة محققة للتسجيل، مما يثبت أنه لم يأتِ ليكون مجرد خيار تكميلي، بل محركاً رئيسياً للعب، مع التزام دفاعي تمثل في فوزه بـ 4 مواجهات أرضية واستعادة الكرة 3 مرات، ليغادر الملعب وقد أدى دوره بامتياز، تاركاً انطباعاً بأن التأقلم معه لم يستغرق سوى دقائق معدودة.