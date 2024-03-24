14 عاماً! كافان سوليفان يشعل أمريكا ويخطف أنظار مانشستر سيتي

من هو كافان سوليفان؟

يقترب فريق مانشستر سيتي من خطف كافان سوليفان، نجم أكاديمية فيلادلفيا يونيون الشاب الذي حظي باهتمام كبير من جميع الفرق الأوروبية مؤخرًا.

وليس غريبًا أن تقدم لنا كرة القدم الأمريكية نجومًا موهوبين فهناك نماذج سابقة عظيمة مثل فريدى أدو، أشهر لاعب كرة قدم أمريكى والذي وصل إلى القمة عندما كان عمره 14 عامًا فقط.

وفي السنوات الأخيرة أصبح كل من كريستيان بوليسيتش وجيو رينا وتايلر آدامز وويستون ماكيني ويونس موسى، نجومًا قبل أن يقودوا المنتخب الأمريكي إلى كأس العالم 2022.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكل هؤلاء النجوم كانوا لاعبين جيدين عندما كانوا مراهقين، وجذبوا اهتمام أكبر الأندية في العالم ومع ذلك، لم يتم وصفهم أبدًا على أنهم الأفضل في العالم وفقًا لعمرهم.

على عكس كافان سوليفان، نجم فيلادلفيا يونيون الذى تم اعتباره "أفضل لاعب يبلغ من العمر 14 عامًا في العالم"، ولا يزال النجم الشاب في مرحلة التكوين ويتمتع بكل المهارات والإمكانيات للوصول إلى أعلى المستويات.

ولذلك تحرك فريق مانشستر سيتي بسرعة للتعاقد مع سوليفان، وحاولت العديد من الفرق الكبرى الأوروبية ضم المراهق الشاب سابقًا، ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالي من هو سوليفان ولماذا قرر مانشستر سيتي التعاقد معه؟ على النحو التالى:-