10% والقيمة الأصلية 10 مليارات.. كواليس جديدة من نموذج ملكية ريال مدريد الجديد!

النقطة الأكثر حساسية التي سيسعى فلورنتينو بيريز لتوضيحها للأعضاء هي أن هذه الخطة لا تعني بأي شكل من الأشكال تحويل ريال مدريد إلى شركة مساهمة رياضية، هذا هو الهاجس الأكبر لأعضاء مجلس الإدارة، الذين يخشون فقدان هويتهم وسيطرتهم على النادي.

ويُعد ريال مدريد، إلى جانب برشلونة وأتلتيك بيلباو وأوساسونا، واحدًا من أربعة أندية فقط في إسبانيا لا تزال تحتفظ بنموذج النادي الذي يملكه أعضاؤه، بعد أن أُجبرت بقية الأندية على التحول إلى شركات في تسعينيات القرن الماضي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" فإن بيريز، سيؤكد أن النادي سيبقى ملكًا للأعضاء، وأن عملية انتخاب الرئيس ستستمر كما هي دون تغيير. الخطة هي مناورة مالية وقانونية تهدف إلى إدخال شريك استراتيجي لتعزيز القوة المالية للنادي، وليس تغيير طبيعته القانونية أو بيع هويته.