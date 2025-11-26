FBL-EUR-C1-CHELSEA-BARCELONAAFP
Gill Clark و محمد سعيد

"يكن للبارسا عاطفة خاصة" .. وكيل إستيفاو يلمح لانتقال نجم تشيلسي الواعد إلى برشلونة!

إستيفاو ساهم مع البلوز في إذلال برشلونة داخل "ستامفورد بريدج"

أكد أندريه كوري، وكيل أعمال المهاجم البرازيلي الواعد إستيفاو ويليان، أن نجم تشيلسي قد يكون في طريقه إلى برشلونة مستقبلًا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تألقه اللافت في دوري أبطال أوروبا. 

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سجل هدفًا رائعًا في الانتصار الكبير للبلوز على فريق هانزي فليك بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج، حيث خطف الأضواء بدوره الحاسم وتفوق على الموهبة الكتالونية لامين يامال في تلك المواجهة.

  • إستيفاو يتألق أمام برشلونة

    إستيفاو يواصل كتابة اسمه بين أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، حيث يعيش فترة ذهبية مع تشيلسي في موسمه الأول بإنجلترا. 

    المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 18 عامًا، سجل هدفًا رائعًا في شباك برشلونة خلال الفوز الكبير بثلاثية نظيفة على البارسا في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني أصغر لاعب بعد كيليان مبابي يسجل في أول ثلاث مباريات له بالبطولة القارية.

    وبعد المباراة، عبّر إستيفاو عن سعادته الغامرة قائلاً لوسائل إعلام النادي: "لا أجد الكلمات لوصف شعوري الآن. كانت ليلة مثالية وأنا ممتن لله لجعل كل شيء يحدث لي. الهدف جاء سريعًا جدًا قبل أن أدرك الأمر، رأيت المساحة وتسللت وسجلت. كانت بالتأكيد اللحظة الأهم في مسيرتي حتى الآن، وآمل أن أواصل التسجيل في السنوات المقبلة. أنا سعيد أيضًا لأن أسرتي كانت حاضرة وتشاهدني".

    وأضاف النجم البرازيلي: "منذ لحظة وصولي إلى تشيلسي، شعرت بارتباط كبير مع الجماهير. التسجيل لهم يمنحني سعادة خاصة، وأتمنى أن أواصل ذلك. كرة القدم هي الشيء الذي أحب فعله أكثر، ولن تكون عبئًا عليّ أبدًا لأنها تجعلني سعيدًا".

    كيف فشل برشلونة في التعاقد مع إستيفاو؟

    وكشف وكيل أعمال المهاجم البرازيلي الواعد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقة اللاعب ببرشلونة، مؤكدًا أن موكله كان قريبًا من الانضمام إلى النادي الكتالوني قبل انتقاله إلى تشيلسي.

    وأوضح كوري في تصريحات لشبكة "لا كادينا سير"، أنه أجرى عدة جولات من المحادثات مع برشلونة بين عامي 2021 و2024، حيث عرض اللاعب على مسؤولي النادي الذين أبدوا إعجابهم بموهبته، لكن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق حالت دون إتمام الصفقة.

    وفي هذا السياق، قال كوري: "برشلونة ليس في وضع مالي جيد، وبالتالي لم يكن من الممكن تنفيذ الصفقة رغم موافقة الطاقم الفني. ديكو كان مقيدًا بالظروف المالية، وهذا أمر محزن، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم".

    من جانبه، كان إستيفاو قد اعترف سابقًا بأن حلمه الأكبر هو ارتداء قميص برشلونة، بعدما نشأ وهو يتابع أساطير مثل ليونيل ميسي، نيمار ولويس سواريز.

    وأضاف كوري أن اللاعب، رغم ضياع فرصة تحقيق حلمه بالانتقال إلى "كامب نو"، لا يزال يحمل مشاعر خاصة تجاه النادي الكتالوني: "إستيفاو لديه عقد لخمس سنوات مع تشيلسي ويستمتع بوقته هناك، لكنه يكن لبرشلونة عاطفة خاصة".

  • إستيفاو ولامين يامال الثنائي الجديد

    أشاد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، بموهبة فريقه البرازيلي وليان إستيفاو عقب الفوز الكبير على برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب يسير بخطى واعدة نحو مستقبل استثنائي.

    وقال ماريسكا في تصريحات لـ بي إن سبورتس إن إستيفاو، إلى جانب لامين يامال، قد يشكلان ثنائيًا يوازي أساطير مثل ميسي ورونالدو خلال العقد المقبل، لكنه شدد على ضرورة منحهما الوقت الكافي للاستمتاع بكرة القدم بعيدًا عن الضغوط الكبيرة.

    وأوضح ماريسكا: "الهدف الذي سجله إستيفاو ذكرني بالذي أحرزه ضدنا في كأس العالم للأندية، نفس الحركة تقريبًا. هو بحاجة إلى الاسترخاء والاستمتاع باللعب، لأن الحديث المبكر عن مقارنته بميسي ورونالدو يضع ضغطًا هائلًا على لاعب في الثامنة عشر من عمره. الأهم أن يصل إلى التدريبات وهو سعيد ومستعد للتطور يومًا بعد يوم".

    من جانبه، يرى وكيل إستيفاو أن اللاعب البرازيلي يمكنه التوافق مع لامين يامال في فريق واحد رغم أن كلاهما يفضل اللعب على الجناح الأيمن، مشيرًا إلى أن وجودهما معًا قد يشكل قوة مضاعفة، قائلًا: "فكر في الثنائي نيمار وميسي، إنه أفضل من وجود ميسي أو نيمار فقط".

    تشيلسي على موعد مع صدام قوي

    يتأهب تشيلسي لمواجهة نارية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يستضيف آرسنال يوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    يدخل البلوز اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد الانتصار الكبير على برشلونة في دوري الأبطال، ويعلم الفريق أن الفوز على الجانرز سيمنحه فرصة تقليص الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط، ما يزيد من أهمية المباراة على الصعيدين الفني والمعنوي.

