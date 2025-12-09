Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
محمد سعيد

ليست المرة الأولى .. والد إندريك يهاجم ريال مدريد بآية من الإنجيل!

خطوات بسيطة تفصل الفتى البرازيلي عن وداع مدريد

أثار والد المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، لاعب ريال مدريد، جدلًا واسعًا بعد أن وجّه رسالة مباشرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إدارة النادي الملكي والمدرب الإسباني تشابي ألونسو، منتقدًا الوضعية التي يعيشها نجله داخل الفريق الملكي.

وتتواصل فصول أزمة المهاجم البرازيلي الشاب مع ريال مدريد، وسط تساؤلات حول جدوى التعاقد معه في ظل غياب الثقة من الجهاز الفني، مقابل إصرار والده على الدفاع عن موهبة نجله ورسم مستقبل جديد له بعيدًا عن العاصمة الإسبانية.

  • رسالة والد إندريك

    إندريك وجد نفسه مجددًا خارج حسابات المدرب في مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، حيث جلس على دكة البدلاء ولم يشارك سوى 11 دقيقة منذ بداية الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو.

    الموقف ازداد تعقيدًا بعدما طُرد اللاعب ببطاقة حمراء مباشرة إثر مغادرته المنطقة الفنية والاعتراض بصوت مرتفع على الحكم الرابع، قبل أن يتدخل أفراد الجهاز الفني لتهدئته، وهو ما سجله الحكم في تقريره الرسمي.

    والد اللاعب، دوجلاس سوزا، لم يتردد في التعبير عن غضبه، فنشر صورة لابنه وهو جالس على دكة البدلاء مرفقة بآية من إنجيل متى (23:12): "فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع".

    الرسالة فُسرت على أنها موجهة بشكل مباشر إلى إدارة ريال مدريد والمدرب ألونسو، في إشارة إلى ما يعتبره ظلمًا بحق نجله.

  • FBL-ESP-CUP-REAL SOCIEDAD-REAL MADRIDAFP

    بقاء إندريك مهمة شبه مستحيلة

    هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها والد إندريك منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائه، ففي الشهر الماضي كتب رسالة مؤثرة لابنه قال فيها: "أعلم يا بني كم تعمل بجد وتكرّس كل دقيقة من يومك. أعلم كل ما أنت قادر عليه. أنت فائز وتُظهر للجميع أنك محارب حقيقي. نجمك سيواصل السطوع، حتى وإن حاول البعض إطفاء نورك. أنا مؤمن أن مستقبلك هنا".

    والوضع الحالي جعل مستقبل إندريك في ريال مدريد شبه مستحيل، حيث تشير التقارير إلى أن اللاعب سيغادر النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة متجهًا إلى أولمبيك ليون الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

    الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الحصول على دقائق لعب كافية تتيح له المنافسة على مكان في قائمة المنتخب البرازيلي المشاركة في كأس العالم المقبلة.

  • إندريك يعاني في ريال مدريد

    وصل إندريك إلى مدريد في صيف 2024 كواحد من ألمع المواهب الشابة في العالم، وعزز تسجيله الأهداف في ظهوره الأول بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا من سمعته، حيث سرعان ما خطف اللاعب، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، قلوب مشجعي مدريد بفضل أدائه الجريء في خط هجوم يضم أمثال كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

    في موسم كان مروعًا لريال مدريد، حيث فشل في الفوز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك، أنهى إندريك الموسم بتسجيل سبعة أهداف خلال 37 مباراة، بإجمالي 847 دقيقة فقط.

    وعلى الرغم من قلة وقت اللعب، أظهر إندريك لمحات كافية من موهبته، لكن إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في نهاية موسم 2024-25 أبعدته عن الملاعب لأكثر من خمسة أشهر.

    منذ عودته، لم يعانِ من أي نكسات بدنية أخرى، لكنه أصبح إلى حد كبير منسيًا، ومجمدًا ومجبورًا على التواجد على الهامش من قبل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو.

    في الصيف قرر البقاء والقتال من أجل مكان، رافضًا الخروج معارًا على الرغم من تحذيرات الجهاز الفني، التي أشارت إلى قلة الفرص التي سيحصل عليها أمام بزوغ نجم جونزالو جارسيا، الذي لعب 105 دقائق فقط، والدور الرئيسي لكيليان مبابي، الذي جمع بالفعل أكثر من 1400 دقيقة.

     جاء ظهوره الأول هذا الموسم تحت قيادة الإسباني في الفوز الساحق 4-0 على فالنسيا هذا الشهر، حيث دخل كبديل ليلعب آخر 11 دقيقة من المباراة. ومع ذلك، كان بديلاً غير مستخدم في آخر مباراتين لـ "لوس بلانكوس"، وكلاهما فشل الفريق في الفوز بهما – الخسارة 1-0 في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في آنفيلد، تلاها التعادل السلبي 0-0 خارج الديار ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع.

  • ENDRICK REAL MADRID Getty Images

    ما التالي لريال مدريد؟

    إندريك، البالغ من العمر 19 عامًا، بات قريبًا جدًا من مغادرة ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير 2026 وستكون وجهته المقبلة، ما لم تحدث مفاجأة، ليون الفرنسي. 

    المفاوضات بين الناديين أصبحت شبه مغلقة، ومع اللاعب البرازيلي، يبدو أن هناك اتفاقًا بالفعل مع ليون.

    وتوضح مصادر من فرنسا أن ريال مدريد سيدفع جزءًا من راتب إندريك في هذه الإعارة حتى نهاية الموسم.

