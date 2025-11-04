FBL-EUR-C1-BAYERN-PRESSERAFP
Oliver Maywurm و محمد سعيد

"لقد تعلمت الدرس من هبوط بيرنلي" .. حيلة ذكية من كومباني للتهرب من جدل تعيين حكم "مُعاقب" لمعركة باريس سان جيرمان!

قرار الاتحاد الأوروبي يثير جدلًا قبل أم المعارك في دوري الأبطال

في المؤتمر الصحفي لفينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، تحدث المدرب البلجيكي عن المواجهة المرتقبة مع باريس سان جيرمان في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تطرق الصحفييون إلى موضوع تعيين الحكام في المباراة الكبيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أسند إلى الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني، مهمة إدارة مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بايرن ميونخ، رغم القرارات الصادرة بحقه مؤخرًا في وطنه إيطاليا، بعد اتخاذه عدة قرارات خاطئة خطيرة.

ففي نهاية الأسبوع الماضي، سُمح له فقط بالتحكيم في دوري الدرجة الثانية وقاد المباراة بين فيرتوس إنتيلا ونادي إمبولي، ورغم ذلك منحه الاتحاد الأوروبي مهمة إدارة واحدة من أهم المعارك على مستوى قارة أوروبا.

  • ماذا قال فينسنت كومباني؟

    ورغم أن مثل هذه الأسئلة عادة ما تثير ردود فعل حادة أو دفاعية من قبل المدربين، إلا أن كومباني اختار الرد بأسلوب ساخر وهادئ، قائلاً: "لقد هبطت مع بيرنلي"، في إشارة إلى تجربته السابقة كمدرب لنادي بيرنلي الإنجليزي الذي هبط إلى الدرجة الأدنى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    هذا التصريح جاء ليعكس فلسفة كومباني في التعامل مع الضغوط الإعلامية، حيث أوضح ضمنيًا أن ما مرّ به في مسيرته التدريبية يجعله غير مكترث بمثل هذه التفاصيل، وأن تركيزه ينصب على الجوانب الفنية والتحضيرية للمباراة.

  • بيرنلي .. رحلة هبوط سريعة

    صعد البلجيكي مع نادي بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2023 بعد موسم قوي جمع فيه 101 نقطة وفارق أهداف بلغ 87:35 كمتصدر للترتيب في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

    ومع ذلك، في الدوري الإنجليزي الممتاز، تمكن المدرب الشاب من جمع 24 نقطة فقط (41:78 في الأهداف) وهبط مباشرة مرة أخرى كثاني عشر في الترتيب.

  • كيف استمر الأمر؟

    بعد ذلك، انتقل كومباني في موسم 2024/25 إلى شارع زابنر وفاز في سنته الأولى ببطولة الدوري الألماني مع نادي بايرن ميونيخ.

