"نسب الفضل إلى نواف العقيدي كذبة كبيرة" .. وليد الفراج يستفز حارس النصر بشكر ثلاثي منتخب السعودية المونديالي!

رد حاسم من الإعلامي السعودي على هجوم جماهير العالمي

لا يتوقف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مطاردة الحارس السعودي نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر، في ظل المناوشات الإعلامية المستمرة بينهما والتي بدأت قبل أشهر.

وهذه المرة كان وليد الفراج قد تعرض لهجوم من جماهير النصر خلال فقرة "نقطة نظام" التي تشارك فيها الجماهير بمقاطع فيديو، حيث طالبه جمهور العالمي بالتحدث عن خطأ أحمد الربيعي حارس الهلال، أسوة بما فعله مع نواف العقيدي في أكتر من وقت سابق.

  • ماذا قال وليد الفراج؟

    خلال برنامجه "أكشن مع وليد"، رد وليد الفراج على تعليقات الجماهير بشأن المقارنة بين خطأ الحارسين نواف العقيدي وأحمد الربيعي، قائلًا: "أحب أرد على المشجع النصراوي الذي تحدث عن خطأ العقيدي وأقول له الخطأ وارد من أي لاعب كرة قدم، والأهم هو أن يتعلم اللاعب من أخطائه وألا يكرره مرة أخرى".

    وأضاف: "عندي فقط اختلاف مع الجمهور، أنا لا أتقبل تصدير فكرة أن نواف العقيدي كان السبب في تأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم 2026، هذه كذبة كبيرة، المنتخب تأهل إلى المونديال بفارق الأهداف".

  • Saleh Aboulshamatkooora

    هذا الثلاثي وراء تأهل السعودية للمونديال

    أوضح وليد الفراج: "بعد فوز المنتخب السعودي على إندونيسيا 3-2، كان فارق الأهداف مرجحًا للأخضر، والثلاثي الذي سجل الأهداف هو صالح أبو الشامات، محمد كنو وفراس البريكان، هؤلاء هم من أهلونا وليس حارس المرمى الذي تصدى لخطأ في نهاية المباراة".

    وختم: "التعصب يجب أن تقل حدته عندما نتحدث عن المنتخب، جميع لاعبي الأخضر ساهموا في الصعود للمونديال، لكن الثلاثي الذي سجل أهدافنا هو من كان له السبب الرئيسي في التأهل إلى كأس العالم".

    وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه بعد تصدره مجموعته في الملحق الآسيوي، عقب تعادله السلبي (0-0) مع العراق في الجولة الأخيرة يوم 14 أكتوبر 2025 بجدة.

    وحسم الأخضر التأهل بفضل فارق الأهداف، مستفيدًا من فوزه السابق على إندونيسيا 3-2، ليعزز حضوره كأحد أبرز المنتخبات العربية والآسيوية.

  • تاريخ خلافات وليد الفراج والعقيدي

    حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي "مقاطع" في الأساس لبرنامج "أكشن مع وليد"، حيث أعلن ذلك صراحةً في أكتوبر الماضي..

    المنتخب السعودي كان قد استضاف نظيره الإندونيسي في الثامن من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من الدور الرابع بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

    اللقاء حسمه الأخضر لصالحه بثلاثية مقابل هدفين، وسط تألق نواف العقيدي، قبل حسم الصعود الرسمي لنهائيات كأس العالم 2026 بالتعادل السلبي أمام المنتخب العراقي في الجولة الثانية من الدور نفسه، في لقاء شهد تصديًا عالميًا من قبل حارس مرمى النصر في الوقت القاتل، ليحرم أسود الرافدين من التأهل على حساب السعودية.

    وعقب مواجهة إندونيسيا تحديدًا، حاول مراسل "أكشن مع وليد" إجراء حوار صحفي مع نواف العقيدي، لكن الأخير وضعه في موقف لا يحسد عليه قائلًا: "أصرح للجميع إلا أنت".

    ولم يتحدث الحارس بشكل رسمي عن دوافعه وراء رفض الحديث لبرنامج وليد الفراج، وسط أنباء تؤكد أن موقفه منحاز لجمهور النصر، الذي يرى أن الفراج يتحامل على ناديه كثيرًا وينحاز للهلال غالبًا.

  • هجوم آخر من وليد الفراج بعد الديربي

    من وقتها لا يتردد وليد الفراج في الهجوم على العقيدي برسائل قاسية عبر برنامجه، وكانت آخر هذه الرسائل في أعقاب ديربي الهلال والنصر الذي خسره العالمي بمشاركة العقيدي (1-3)، حيث تعرض خلاله الحارس السعودي للطرد وكان سببًا في تحول مسار الفريق من الفوز إلى الهزيمة وفقدان صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

    وعقب مباراة الديربي، سخر وليد الفراج من حال نواف العقيدي، مؤكدًا أن جمهوره هو من تسبب في غروره، بل ووجه له رسالة قاسية بشأن ضعف مستواه بشكل عام وليس في المباريات الأخيرة فقط.

    وقال وليد الفراج: "لا ألوم جيسوس على خسارة الديربي، هو في حالة ذهول غير طبيعي، لا أريد التركيز كثيرًا على اللاعب (نواف العقيدي)، الجمهور المحب للنصر وجمهور اللاعب لهم دور رئيسي فيما وصل له".

    وأضاف موجهًا حديثه لجمهور العقيدي: "قلنا لكم (لا تكبرون رأس اللاعبين الشباب، لديهم أخطاء كبيرة ويحتاجون للتطوير)، أحدهم سيقول (اللاعبون الشباب كُثر)، لكن هذا حارس المنتخب!، هذا لو لم يكن حارس المنتخب لن يهمني أمره، الله يهني النصراويين به وإن شاء الله يستقبلون عشرة أهداف، أنا لا أريد التدخل في قضايا الأندية، لكن هذا الحارس سيكون حارس المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، تخيل يفعل بنا ما يفعله بالنصر في آخر مباراتين!، لن نتحمل".

