"بدون زيادة ولا ريال" .. الهلال يلقي آخر أوراقه على طاولة الخليج وعبد الله الحمدان!

هوساوي تألق بشكل لافت مع فريقه الخليج، مما جعله ينضم إلى صفوف المنتخب السعودي، ليعتمد عليه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تشكيل الأخضر، وهو ما جعله مطلب أساسي في أندية القمة بالدوري السعودي، الهلال والاتحاد والنصر.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد كشفت عن أن الثلاثي الهلال والنصر والاتحاد، بدأ في التحرك من أجل الضغط على نادي أحد، للتنازل عن حصته البالغة 40% من قيمة بيع عقد مراد هوساوي لاعب الخليج.

وكان نادي الخليج قد استعار هوساوي من أحد في صيف 2024 لمدة عام، قبل أن يقوم بشراء عقده بشكل نهائي في الصيف الماضي، حيث تم وضع شرطًا ينص على حصول نادي أحد على 40% من قيمة بيع عقد اللاعب لفريق آخر من الخليج.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال والنصر والاتحاد يحاولون حاليًا تقديم تعويضات مالية، أو مزايا واتفاقيات أخرى، من أجل إقناع مسؤولي نادي أحد بالتخلي عن حصته البالغة 40% من قيمة الصفقة.

وتنازل أحد عن تلك النسبة، سيُسهل بشكل كبير في مسألة إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لفريق آخر، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد.