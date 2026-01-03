Abha v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
"بدون زيادة ولا ريال" .. الهلال يلقي آخر أوراقه على طاولة الخليج وعبد الله الحمدان!

الأمير نواف بن سعد يرفض المزايدة على صفقات الشتاء

يستعد نادي الهلال السعودي برئاسة الأمير نواف بن سعد، إلى اقتحام سوق الانتقالات الشتوية "يناير 2026"، بخطوات جادة من أجل ضم لاعبين مميزين، سواء محليين أو محترفين، مع خطة أخرى لتجديد عقود بعض اللاعبين داخل الفريق.

ويتصدر اسم مراد هوساوي، لاعب الخليج طلبات نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية، كما ينشغل الزعيم أيضًا بتجديد عقد المهاجم عبد الله الحمدان، وهما أهم ملفين يشغلان إدارة الزعيم في الفترة الحالية.

  • عرض الهلال لمراد هوساوي والحمدان

    في هذا السياق، كشف الإعلامي السعودي حامد القرني، أن إدارة شركة نادي الهلال ممثلة في الأمير نواف بن سعد، قررت التمسك بعرضها المقدم إلى نادي الخليج من أجل التعاقد مع اللاعب مراد هوساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    لكن حامد القرني أكد في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، أن نادي الهلال لن يدخل في مزايدة على أي لاعب سواء من داخل الفريق أو من الأندية الأخرى، حيث كتب: "عرض الهلال للحمدان بدون زيادة ولا ريال.. عرض الهلال لمراد بدون زيادة ولا ريال".

    مراد هوساوي يشعل صراعًا بين الثلاثي الكبير

    هوساوي تألق بشكل لافت مع فريقه الخليج، مما جعله ينضم إلى صفوف المنتخب السعودي، ليعتمد عليه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تشكيل الأخضر، وهو ما جعله مطلب أساسي في أندية القمة بالدوري السعودي، الهلال والاتحاد والنصر.

    وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد كشفت عن أن الثلاثي الهلال والنصر والاتحاد، بدأ في التحرك من أجل الضغط على نادي أحد، للتنازل عن حصته البالغة 40% من قيمة بيع عقد مراد هوساوي لاعب الخليج.

    وكان نادي الخليج قد استعار هوساوي من أحد في صيف 2024 لمدة عام، قبل أن يقوم بشراء عقده بشكل نهائي في الصيف الماضي، حيث تم وضع شرطًا ينص على حصول نادي أحد على 40% من قيمة بيع عقد اللاعب لفريق آخر من الخليج.

    وأوضحت الصحيفة أن الهلال والنصر والاتحاد يحاولون حاليًا تقديم تعويضات مالية، أو مزايا واتفاقيات أخرى، من أجل إقناع مسؤولي نادي أحد بالتخلي عن حصته البالغة 40% من قيمة الصفقة.

    وتنازل أحد عن تلك النسبة، سيُسهل بشكل كبير في مسألة إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لفريق آخر، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد.

  • طلبات الخليج المالية لبيع مراد هوساوي

    أفادت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية بأن إدارة نادي الخليج حددت رقمًا ماليًا مرتفعًا للموافقة على الاستغناء عن لاعبها مراد هوساوي، حيث جرى تداول أن الحد الأدنى لأي عرض رسمي يجب ألا يقل عن 100 مليون ريال سعودي، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادي حتى عام 2029.

    إلا أن حسين الدبيس، مدير الكرة بنادي الخليج، نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا خلال تصريحاته لبرنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية، أن الحديث عن رقم 100 مليون ريال لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية، مشددًا على أن إدارة النادي لم تُحدد أو تُعلن أي أرقام مالية بهذا الشكل.

    وأوضح الدبيس في الوقت ذاته أن عدة أندية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع مراد هوساوي، ودخلت بالفعل في مفاوضات مع إدارة الخليج، مشيرًا إلى أن نادي الهلال كان من بين الأندية التي تقدمت بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

    وعن القيمة العادلة للصفقة، أشار مدير الكرة إلى أن سوق الانتقالات يفرض معاييره الخاصة، موضحًا أن اللاعب السعودي الدولي، الذي يشارك بصفة منتظمة مع المنتخب الأول، تتراوح قيمته عادة ما بين 50 و70 مليون ريال، لافتًا إلى أن مراد هوساوي يمتلك مزايا إضافية، أبرزها صغر سنه البالغ 23 عامًا، واعتماده كعنصر أساسي مع فريقه.

    ورغم هذا التوضيح الرسمي من إدارة الخليج، لا تزال بعض المصادر الصحفية تتعامل مع رقم 100 مليون ريال باعتباره السقف الذي قد تطلبه إدارة النادي لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026، خاصة في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب مؤخرًا مع المنتخب السعودي، ما زاد من قيمته الفنية والتسويقية داخل سوق الانتقالات.

    موقف عبد الله الحمدان من التجديد للهلال

    تشير أغلب التقارير الصحفية، إلى أن عقد عبد الله الحمدان مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني دخوله الفترة الحرة بدءًا من يناير 2026.

    الهلال حاول في الأيام الأخيرة تجديد عقد اللاعب، لكن خلاف حول التفاصيل المالية ومدة العقد حالت دون التوصل لاتفاق وهو ما يُمهد طريق المهاجم السعودي للرحيل وخلع القميص الأزرق.

    وهناك عدد من المصادر الصحفية، تحدثت عن رغبة النصر في التعاقد مع عبد الله الحمدان حال لم يُجدد عقده مع الهلال، وذلك برغبة من مدربه السابق في الهلال، جورج جيسوس، والذي يقود العالمي حاليًا

