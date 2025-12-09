مستخدمًا مؤشر الكذب .. كوندي يرد بطريقة ساخرة على مزاعم طلبه المفاجئ من هانزي فليك!

القصة بدأت بعدما نشرت الصحفية الإسبانية هيلينا كوندي من برنامج "إل بارتيداثو دي كوبي"، تقريرًا يفيد بأن كوندي تحدث مع المدرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة وأبدى رغبة في العودة للعب كقلب دفاع، وذلك في ظل غياب زميله رونالد أراوخو.

التقرير أشار إلى أن اللاعب غير راضٍ عن استمراره في مركز الظهير الأيمن، ويريد تغيير مركزه في قادم المباريات للنادي الكتالوني.

كوندي، المعروف بمرونته التكتيكية، لعب في أكثر من مركز بين قلب الدفاع والظهير الأيمن، وهو ما منح الفريق حلولًا متعددة في مواجهة الإصابات والغيابات.

ففي موسمه الأول، ساهم بشكل بارز في استعادة الصلابة الدفاعية التي قادت برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2022/2023، حيث شكّل مع رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن ثلاثياً متماسكًا أعاد الثقة للجماهير.