تستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإسباني 2026 التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، وهذه النسخة هي السادسة التي تقام على أراضي المملكة العربية، حيث بدأت في 2020 وينتهي البروتوكول الخاص بهذه الاستضافة في عام 2027.
ومنذ انتقال بطولة كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية في 2020، تحولت المسابقة من مواجهة تقليدية تُقام على أرض أحد طرفيها، إلى حدث كروي عالمي يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.
البداية كانت في يناير 2020، عندما استضافت مدينة جدة النسخة الأولى بالنظام الجديد بمشاركة أربعة أندية، هي بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف كأس الملك، في خطوة هدفت إلى زيادة التنافس والعائد التسويقي للبطولة، وانتهت بتتويج ريال مدريد باللقب بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في النهائي بركلات الترجيح.
وشهدت الأراضي السعودية لحظات تاريخية بارزة، كان من بينها تتويج ريال مدريد بأكثر من لقب، إلى جانب عودة برشلونة لمنصات التتويج بعد غياب، وسط حضور جماهيري لافت وتنظيم نال إشادة الاتحاد الإسباني لكرة القدم. ولم تكن البطولة مجرد مباريات، بل أصبحت منصة لعرض قوة الكرة الإسبانية عالميًا، وربطها بأسواق جديدة في الشرق الأوسط.
النسخ الست التي أُقيمت بين الرياض وجدة أكدت وتؤكد نجاح التجربة، سواء من حيث المستوى الفني أو الزخم الإعلامي، خاصة مع مواجهات الكلاسيكو التي جذبت أنظار العالم، وكان آخرها في نهائي نسخة 2025 التي حسمها البارسا بنتيجة (5-2).
وجاءت هذه الخماسية لترد اعتبار برشلونة بعد خسارته اللقب في العام السابق 2024، عندما خسر اللقب في النهائي على يد ريال مدريد بنتيجة (4-1).
تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.