"منتخبنا فقير وبلا هوية وماذا سيفعل أمام إسبانيا؟!" .. رسائل هجوم مباشرة على رينارد رغم تقدم السعودية في كأس العرب

واصل بدر الصقري حديثه عن المنتخب السعودي، قائلًا: "للأسف واقعنا مؤلم على الصعيد الفني، والمطالع لتصريحات الفرنسي هيرفي رينارد بعد مباراة فلسطين الأخيرة، حول ندرة مشاركة اللاعب السعودي في المباريات مع ناديه بالمسابقات المحلية، سيدرك ذلك وتنتابه المخاوف".

وأوضح: "لدينا 20 يومًا بعد انتهاء الموسم الكروي 2025-2025، وبداية منافسات كأس العالم 2026، هل هذه الفترة ليست كافية لإعداد منتخب يشرف السعودية. نريد من رينارد أن يعطنا انطباعًا بأن منتخبنا بخير، نتمنى أن نرى منتخبنا شرسًا ولديه ثقة وبوادر لتقديم نتائج إيجابية".

وأردف الصقري: "أنا لأنني واقعي متخوف للغاية من المشاركة في كأس العالم المقبلة، ماذا سنفعل أمام إسبانيا بطل أوروبا؟ وكذلك الحال أمام أوروجواي، أقول ذلك لأن وضعنا الفني حاليًا مقلق للغاية، وقيادة هيرفي رينارد لا تبشر بالخير في المونديال، إذا كان هذا مستوانا أمام فلسطين وجزر القمر، ماذا سنفعل أمام أكبر المنتخبات العالمية".

وواصل: "مواجهة الأردن ستكون صعبة لأنه منتخب ثقيل للغاية، أما نحن فرغم التقدم في البطولة، لم نقدم الأداء الذي يرجح كفتنا، خسرنا أمام المغرب وفزنا على فلسطين بشق الأنفس، المنتخب السعودي بدون هوية واضحة ولا منهج يعطينا قليلًا من الاطمئنان قبل لقاء النشامى".

وختم: "المنتخبات الأخرى تتطور في كرة القدم، انظروا إلى فلسطين وسوريا والأردن، ورغم ما يلقاه الأخضر من دعم هائل يتراجع إلى الخلف، والحجج عند المسؤولين تكون جاهزة دائمًا".