"منتخبنا فقير وبلا هوية وماذا سيفعل أمام إسبانيا؟!" .. رسائل هجوم مباشرة على رينارد رغم تقدم السعودية في كأس العرب

الأخضر في مرمى الانتقادات بسبب ضعف الأداء رغم تأهله إلى المربع الذهبي بكأس العرب

أبدى الناقد الرياضي بدر الصقري، تخوفه من مستوى المنتخب السعودي الذي يستعد خلال الأشهر القليلة المقبلة للمشاركة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، مسؤول بشكل كبير عن هذا التراجع وغياب الهوية الفنية للفريق.

ورغم تأهل منتخب السعودية إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليًا بقطر، فإن الأداء الذي قدمه "الأخضر" ليس مرضيًا لقطاع كبير من الجماهير وكذلك النقاد الرياضيين، وهو ما طرحه بدر الصقري في معرض حديثه.

  • منتخب السعودية بدون هوية مع رينارد

    تحدث بدر الصقري خلال مشاركته في برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC"، بنبرة صارمة عن تراجع مستوى منتخب السعودية تحت قيادة هيرفي رينارد، مشيرًا إلى أن الأخضر لا يقدم أي بوادر للتفاؤل بشأن مشاركته في كأس العالم 2026.

    وقال الصقري: "المنتخب السعودي واحد من أكبر المنتخبات على مستوى قارة آسيا وعربيًا أيضًا، لكن هذا على مستوى التاريخ، أما الواقع الحالي فهو مخيف، البكاء على الأطلال لا يجلب إنجازات، نحن فقدنا الهيبة والقيمة الفنية للمنتخب في السنوات الأخيرة".

    وأضاف: "منتخب السعودية أصبح فقير فنيًا وظهر ذلك بوضوح في كأس العرب، الشارع السعودي والجمهور في حاجة إلى الفرحة لكن رغم ذلك هناك تخوف واضح من أداء الفريق على المستوى الفني، البطولة ليست هدفًا كبيرًا في ظل مشاركة الكثير من المنتخبات الأخرى بالصف الثاني والثالث، لكننا نريد هذا اللقب من أجل تعويض الغياب الطويل عن التتويج بالبطولات".

  • واقع مؤلم ومخاوف من المونديال!

    واصل بدر الصقري حديثه عن المنتخب السعودي، قائلًا: "للأسف واقعنا مؤلم على الصعيد الفني، والمطالع لتصريحات الفرنسي هيرفي رينارد بعد مباراة فلسطين الأخيرة، حول ندرة مشاركة اللاعب السعودي في المباريات مع ناديه بالمسابقات المحلية، سيدرك ذلك وتنتابه المخاوف".

    وأوضح: "لدينا 20 يومًا بعد انتهاء الموسم الكروي 2025-2025، وبداية منافسات كأس العالم 2026، هل هذه الفترة ليست كافية لإعداد منتخب يشرف السعودية. نريد من رينارد أن يعطنا انطباعًا بأن منتخبنا بخير، نتمنى أن نرى منتخبنا شرسًا ولديه ثقة وبوادر لتقديم نتائج إيجابية".

    وأردف الصقري: "أنا لأنني واقعي متخوف للغاية من المشاركة في كأس العالم المقبلة، ماذا سنفعل أمام إسبانيا بطل أوروبا؟ وكذلك الحال أمام أوروجواي، أقول ذلك لأن وضعنا الفني حاليًا مقلق للغاية، وقيادة هيرفي رينارد لا تبشر بالخير في المونديال، إذا كان هذا مستوانا أمام فلسطين وجزر القمر، ماذا سنفعل أمام أكبر المنتخبات العالمية".

    وواصل: "مواجهة الأردن ستكون صعبة لأنه منتخب ثقيل للغاية، أما نحن فرغم التقدم في البطولة، لم نقدم الأداء الذي يرجح كفتنا، خسرنا أمام المغرب وفزنا على فلسطين بشق الأنفس، المنتخب السعودي بدون هوية واضحة ولا منهج يعطينا قليلًا من الاطمئنان قبل لقاء النشامى".

    وختم: "المنتخبات الأخرى تتطور في كرة القدم، انظروا إلى فلسطين وسوريا والأردن، ورغم ما يلقاه الأخضر من دعم هائل يتراجع إلى الخلف، والحجج عند المسؤولين تكون جاهزة دائمًا".

    كيف تأهلت السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد مشوار متوازن وأداء متصاعد بين مرحلة المجموعات ودور الثمانية.

    ففي المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ التي ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب، احتل الأخضر مركز "الوصافة" برصيد 6 نقاط خلف المغرب "المتصدر".

    وفاز المنتخب السعودي على عُمان بنتيجة (2-1) وجزر القمر (3-1)، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب بهدف دون رد، ليحتل "الوصافة" ويضرب موعدًا مع نظيره الفلسطيني.

    وبعد مواجهة ماراثونية نجح المنتخب السعودي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من كأس العرب عقب فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الأخضر مشواره في البطولة بثقة كبيرة.

  • مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث يستعد للتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى، ورغم ذلك نجح في قيادة الفريق إلى التأهل للمونديال 2026 عبر التصفيات الآسيوية.

    جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

