Thomas Tuchel England 2025Getty
Chris Burton و محمد سعيد

البدلاء يلزمون غرفة الملابس .. توماس توخيل يضع خطة بديلة لحماية لاعبيه خلال كأس العالم!

الجدل حول اختيار بيلينجهام يصاحب المدرب الألماني في واشنطن

كشف المدرب الألماني توماس توخيل، عن رؤيته لاحتمالية بقاء بعض بدلاء منتخب إنجلترا داخل غرف الملابس خلال مباريات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن طبيعة الظروف التنظيمية والاختبارية في البطولة، التي ستقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قد تفرض مثل هذا القرار.

ويترقب منتخب "الأسود الثلاثة" معرفة هوية منافسيه في دور المجموعات، مع اقتراب موعد سحب القرعة المقرر إجراؤها مساء اليوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

  • ظروف صعبة في كأس العالم 2026

    مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في ذروة الصيف، تتوقع المنتخبات المشاركة مواجهة درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 40 درجة مئوية خلال المباريات النهارية، وهو ما يضع اللاعبين أمام اختبار بدني قاسٍ.

    وفي محاولة للتأقلم مع هذه الظروف، لجأ المنتخب الإنجليزي إلى تدريبات خاصة داخل خيام مدفأة تحاكي الأجواء الحارة، بهدف إعداد اللاعبين لما ينتظرهم في الملاعب الأميركية والمكسيكية والكندية.

    ورغم ذلك، يبدي العديد من المدربين الدوليين استعدادهم لاعتماد خطط بديلة للحفاظ على جاهزية اللاعبين ونضارتهم طوال البطولة، في ظل التحديات المناخية المتوقعة.

    • إعلان
  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    خطة توخيل لترك البدلاء في غرفة الملابس

    بدأ توخيل، في وضع ملامح خططه استعداداً لكأس العالم 2026، حيث أوضح أنه قد يلجأ إلى إبقاء بعض لاعبي إنجلترا البدلاء داخل غرف التبديل الباردة نسبيًا، بعيدًا عن حرارة الملعب، إلى أن يحين وقت مشاركتهم.

    وخلال وجوده في الولايات المتحدة لحضور مراسم القرعة، قال توخيل: "إذا كان هذا الخيار يساعدنا لاحقًا في المباراة عندما يدخل اللاعبون، فنحن نعتبره احتمالًا قائمًا. بالطبع لا أحد يفضل ذلك، فأنا أريد أن يكون اللاعبون بجوارنا ويمنحوا الطاقة من الدكة إلى أرض الملعب، لكنني أدرك الفائدة".

    وأضاف: "لقد شاهدت فرقًا ولاعبين يطبقون هذا الأمر في كأس العالم للأندية. نأمل أن نتجنب اللجوء إليه، فالأفضل دائماً أن يكونوا معنا".

  • مأزق بيلينجهام: هل سيتم اختيار نجم ريال مدريد؟

    هناك علامات استفهام حول اختيارات توماس توخيل في تشكيلته النهائية لمنتخب إنجلترا المشاركة بالمونديال، وسط جدل أثاره سلوك نجم ريال مدريد جود بيلينجهام خلال مباراة تأهيلية أمام ألبانيا في نوفمبر الماضي، حين أبدى غضبه عند استبداله بزميله مورجان روجرز.

    توخيل علّق حينها، قائلًا: "هذا يعطي انطباعًا سيئًا. الأمر يجب أن يكون عن الجماعة، وكل ما قمنا به في المعسكر يرتبط بالجماعة. كنت سعيدًا بالهدف، وأجريت حديثًا سريعًا مع مورجان روجرز وتأكدت من أن الجميع احتفلوا معًا. لكن هذا ليس المشهد الذي نريد أن ننقله، فالمطلوب أن يقبل الجميع القرارات الصعبة سواء قبل المباراة أو أثناءها".

    وأضاف المدرب الألماني: "على بيلينجهام أن يتقبل الأمر. لا ينبغي تضخيم الموقف أكثر مما هو عليه. روجرز نفسه لم يكن سعيدًا بعدم مشاركته أساسيًا رغم أحقيته، لكنه تقبّل القرار لأنه خاض دقائق كثيرة مع ناديه ولعب معنا ضد صربيا. السلوك هو المفتاح، والقرارات تُتخذ وعلى اللاعب أن يقبلها".

    أما عن تركيزه الحالي، فقد أوضح توخيل: "ما حدث كان واضحًا ولم أشاهده أثناء المباراة. الآن أنا في واشنطن لحضور قرعة كأس العالم، وهذا الموضوع ليس في صدارة أولوياتي حاليًا".

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    هل تستطيع إنجلترا إنهاء 60 عامًا من الألم؟

    يُنتظر أن يتواجد جود بيلينجهام ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026، إذ يدرك توماس توخيل حاجته إلى أفضل العناصر من أجل إنهاء ستة عقود من الإخفاقات على صعيد البطولات الكبرى.

    وتحدث المدرب الألماني عن طموح فريقه، قائلًا: "إذا جلب اللاعبون تلك الرغبة، فأنا أؤمن أن كل شيء ممكن. سنكون شجعانًا بما يكفي لنحلم، وشجعاناً بما يكفي للمحاولة. لا يمكننا أن نعد بالفوز، لكن ما يريده الجميع هو رؤية فريق يقاتل بروح جماعية، يمنح كل ما لديه ويقف خلف بعضه البعض".

    وعن محاولة الفوز بأول لقب دولي كبير منذ كأس العالم 1966، قال توخيل: "نحن نقترب، ونصبح أقوى، وهذا هو الأساس. التركيز سيكون على الفريق وروح الفريق، ونأمل أن نصنع الزخم والطاقة بالشكل الذي يجعل المنافسين لا يرغبون في مواجهتنا".

    ويأتي هذا التفاؤل بعد حملة تأهيلية مثالية، حيث حقق منتخب إنجلترا العلامة الكاملة بحصد ثماني انتصارات دون أن تهتز شباكه، ليُصنّف بين أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي في الصيف المقبل.