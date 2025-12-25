يأتي بعد ميسي ونافاس مباشرة .. مارسيلو يكشف عن اسم مفاجئ أرهقه كثيرًا في الليجا!

لكن المفاجأة جاءت عندما أضاف اسمًا غير متوقع بالنسبة للكثيرين، وهو لاعب ريال سوسيداد السابق تشابي برييتو، حيث قال مارسيلو عنه: "إنه شخص بدا عاديًا بالنسبة لمعظم الناس، لكن كان من أصعب اللاعبين بالنسبة لي".

وأوضح: "كان تشابي برييتو طويلًا، وكنت أظن أنه لن يركض أو يفعل شيئًا، لكنه كان نجمًا بحق".

هذا التصريح أظهر الاحترام الكبير الذي يكنّه مارسيلو للاعب الإسباني الذي ربما لم يحظَ بالشهرة العالمية مثل ميسي أو نافاس، لكنه ترك بصمة قوية في مواجهاته مع ريال مدريد.

مارسيلو أشار أيضًا إلى بيدريتو، اللاعب الذي امتلك القدرة على إحداث الفارق في المباريات، مؤكدًا أن التحديات لم تكن محصورة فقط في مواجهة الأسماء اللامعة، بل شملت أيضاً لاعبين أقل شهرة لكنهم كانوا مؤثرين للغاية على أرض الملعب.