الطريق الوحيد ليكون "ميسي جديد" .. فليك يختبر "بحذر" تحولًا مذهلًا في مسيرة لامين يامال!

يبدأ برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.
ففي البداية، يلتقي برشلونة مع إلتشي مساء الأحد المقبل، في مباراة يسعى من خلالها المدرب هانزي فليك إلى استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد، وإعادة الثقة للاعبين، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الهجومي مؤخرًا.
وتُعد مواجهة إلتشي فرصة مثالية لبرشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، قبل الدخول في أجواء البطولات الأوروبية.
وبعدها مباشرة، يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
ثم يستأنف برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر المقبل، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.
وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.