في تصريحات مثيرة للجدل، وجه جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، أسئلة حول إمكانية رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا مجددًا أن النجم المصري ارتكب "عارًا" بتوجيهه انتقادات علنية ضد النادي بالتخلي عنه و"إلقائه تحت الحافلة".
"ما فعله مع النادي عار لن يُمحى".. جيمي كاراجر يكرر هجومه على محمد صلاح ويؤكد رغبة ليفربول في بيعه!
انفجار صلاح ورد كاراجر الحاد
في أعقاب التعادل المثير (3-3) لليفربول أمام ليدز يونايتد، وجد محمد صلاح نفسه خارج قائمة ليفربول لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، وسط حديث عن توتر علاقته بالمدرب آرني سلوت.
فالنجم المصري، الذي جدد عقده لعامين في أبريل، أبدى استياءه مما وصفه بانهيار العلاقة المهنية مع الجهاز الفني في ظل تعمد جلوسه على دكة بدلاء الفريق لـ3 مباريات على التوالي.
وعلق جيمي كاراجر آنذاك عبر "سكاي سبورتس" قائلًا: "اعتقدت أن ما فعله صلاح بعد المباراة كان عارًا. البعض وصفه بانفجار عاطفي، لكنني لا أراه كذلك. صلاح نادرًا ما يتحدث في المنطقة المختلطة، أربع مرات فقط خلال ثماني سنوات، وكل مرة تكون منظمة مع وكيله بهدف إحداث أكبر ضرر وتعزيز موقفه الشخصي".
- Getty/GOAL
كاراجر يرفض التراجع عن انتقاد صلاح
بعد أن شارك محمد صلاح كبديل وصنع هدفًا في فوز ليفربول (2-0) على برايتون، طُرح السؤال مجددًا على جيمي كاراجر حول ما إذا كان قد تجاوز الحدود في انتقاده للنجم المصري صاحب الـ250 هدفًا مع الريدز.
كاراجر، عبر بودكاست Stick to Football، أكد: "لا، لم أتجاوز. القصة كانت كبيرة جدًا وقتها، صلاح لم يسافر مع الفريق في دوري الأبطال، ولم يكن بالإمكان تجاهل الأمر. كانت حديث المدينة لسبعة إلى عشرة أيام، ولن أعود عن أي شيء قلته".
وعن وصفه تصريحات صلاح بأنها "عار"، شدد المدافع السابق: "نعم، كان عارًا. لا مشكلة أن يكون لدى أي لاعب وجهة نظر، لكن عليه أن يدعمها. البعض قال إن كوناتيه لا يلعب جيدًا، لكنه شارك في كل المباريات لأنه لا يوجد بديل في قلب الدفاع".
وتابع: "الأمر نفسه ينطبق على جرافنبرخ في الوسط الدفاعي، وجاكبو الذي تم استبعاده، وماك أليستر وإيساك الذين كانوا يدخلون ويخرجون من التشكيل، وحتى الأظهرة التي تغيّرت باستمرار. الحقيقة أن معظم الفريق لم يظهر بمستوى جيد، باستثناء سوبوسلاي".
ازدواجية المعايير في أزمة محمد صلاح
أثار جيمي كاراجر جدلاً جديدًا حين علّق على تصريحات جاري نيفيل التي اقترحت ضرورة استبدال محمد صلاح خلال المواجهة المثيرة أمام ليدز في إيلاند رود.
وقال نجم ليفربول السابق: "هؤلاء اللاعبون الكبار الذين يمتلكون غرورًا واضحًا، أفهم ذلك، وربما لهذا السبب تأخر قرار إخراجه من الملعب".
كاراجر أشار إلى أن صلاح اعتاد على الاستبدال في مباريات أوروبا بهدف الراحة، لكنه شدد على أن الأمر مختلف عندما يتعلق بالانتقادات العلنية: "تخيل لو أن سلوت قال بعد مباراة ليدز إن صلاح كان سيئًا طوال الموسم، لا يعود للخلف ولا يسجل الأهداف. كنا سنعتبر ذلك غير مقبول".
وأضاف: "لكن في المقابل، هل هناك من يدافع عن المقابلة التي أجراها صلاح؟ لو كان أي لاعب آخر قال ذلك عنه، لكان الغضب مشروعًا. صلاح لا يتحدث للإعلام كثيرًا، وعندما يفعل يعرف تمامًا ما يقوله، إنه ذكي".
- Getty
حديث الانتقالات: مستقبل صلاح بين البقاء والرحيل
أثار جيمي كاراجر التساؤلات حول إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قال: "إذا حصل ليفربول على المال الذي يريده، فمن المحتمل أن يوافق على بيعه. أعتقد أن النادي لا يرغب في الدخول في متاعب إضافية. شخصيًا، أحب أن يبقى، وأرى أنه يستحق وداعًا أفضل وأن يواصل تأثيره حتى نهاية الموسم".
صلاح، الذي غادر معسكر ليفربول مؤقتًا للانضمام إلى منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، يعد أحد أبرز نجوم النادي منذ انتقاله من روما عام 2017.
وخلال مسيرته مع الريدز، خاض 421 مباراة، ساهم خلالها في الفوز بثمانية ألقاب كبرى، وحصد أربع مرات جائزة الحذاء الذهبي، إضافة إلى ثلاث جوائز لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA).