يعانون على كل المستويات.. إذلال سيدات ليفربول بهزيمة كارثية 9-1 أمام تشيلسي في كأس الدوري!
تشيلسي يسحق ليفربول في ربع نهائي كأس الدوري
وصل حامل اللقب تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الدوري للسيدات بأناقة حيث اكتسح ليفربول بتسجيل تسعة أهداف في شباكه. وتألقت لاعبة الوسط الدولية السويدية ريتينج كانيريد بتسجيلها "هاتريك"، بينما ساهمت كل من كير وويكي كابتين بثنائية لكل منهما، ليكمل تشيلسي مهرجان الأهداف. ولم يضف الحكم دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع في نهاية الشوط الثاني في لفتة "رحمة" تجاه أصحاب الأرض.
سجلت جينا كلارك هدفاً شرفياً لليفربول برأسية، لتمتد سلسلة عدم الفوز لفريق جاريث تايلور إلى أربع مباريات في جميع المسابقات. وفي الدوري الممتاز للسيدات (WSL) هذا الموسم، فشل ليفربول في الفوز بأي مباراة بعد 11 جولة، حيث يحتلون حالياً المركز الأخير (ذيل الترتيب) برصيد ثلاث نقاط فقط.
تايلور ينتظر شهر يناير
كان تايلور مدمراً بشكل مفهوم بعد الخسارة المذلة، حيث صرح للصحفيين بأن بداية العام الجديد ستكون حاسمة للغاية لفريقه، الذي يحدق في خطر الهبوط المحتمل هذا الموسم: "أحب التفكير بمنطقية ومن الصعب حقاً أن أكون شديد الانتقاد للغاية، لأننا نعمل بجد هائل هنا لتحسين هذا الوضع، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي نحتاجها لنكون قادرين على فعل ذلك".
بومباستور مبتهجة بـ "النهاية المثالية" للعام
كانت مدربة البلوز سونيا بومباستور في قمة السعادة بعد النتيجة، حيث قالت لوسائل الإعلام: "إنهاء العام بهذه الطريقة كان مثالياً وكاملاً. أنا سعيدة لأن أهم شيء عند دخول هذه المباراة كان الاعتماد على بعض العناصر النشيطة (الأقدام الطازجة)، لذا قمنا بتدوير التشكيلة، والفتيات اللواتي لعبن اليوم أظهرن أنهن لاعبات جيدات حقاً، وقدمن مباراة رائعة".
وأضافت: "اليوم تمكنا من التسجيل عبر لاعبات مختلفات، وسجلت جوجو (يوهانا) هاتريك. هذا جيد لثقتها، وهذا أفضل شيء يمكن أن يحدث للاعبات الهجوم. أنا سعيدة من أجلها، ومن أجل الفريق، كان لدينا سام أيضاً التي سجلت هدفين، وميلي سجلت هدفاً كذلك. كان هناك الكثير من الإيجابيات في هذه المباراة. ربما إذا أردت أن أكون دقيقة القطب قليلاً، تمنيت لو حافظنا على نظافة شباكنا اليوم. لقد سجلوا من ركلة ركنية، لذا ربما أعطى ذلك فريقي دافعاً أكبر لمواصلة تسجيل المزيد من الأهداف. كان أداءً متكاملاً ونتيجة رائعة. إنه جزء من حمضنا النووي أن نكون مرنين، ونعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا دائماً على أرض الملعب. هذا ما نحتاج إلى القيام به من حيث العقلية كمحترفين".
ماذا ينتظر تشيلسي وليفربول في المستقبل؟
بعد إنهاء عام 2025 في القمة، يتمتع أبطال إنجلترا باستراحة قصيرة خلال العطلة الشتوية، ثم يستأنفون الموسم في 11 يناير، حيث يستضيفون وست هام في مواجهة حاسمة بالدوري الممتاز للسيدات. يحتل "البلوز" حالياً المركز الثاني في الدوري حيث يتأخرون حالياً عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق ست نقاط. في غضون ذلك، يستضيف ليفربول فريق لندن سيتي ليونيسيس في نفس اليوم.
