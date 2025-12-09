ليفربول يتحسس زر التدمير الذاتي .. عرض محمد صلاح للبيع وتجهيز تشابي ألونسو لمرحلة ما بعد سلوت!

في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة كرة القدم الأوروبية، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول اتخذت قرارًا نهائيًا ببيع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

ورغم التصريحات الرسمية الصادرة خلال الساعات الأخيرة، والتي أكدت رغبة النادي الإنجليزي في الإبقاء على محمد صلاح داخل صفوف الفريق لتهدئة الجماهير والإعلام، إلا أن عدة مؤشرات تؤكد أن النجم المصري في طريقه إلى الرحيل عن قلعة الريدز خلال الأسابيع القليلة المقبل.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرار تأديبي صارم من المدير الفني الهولندي أرني سلوت باستبعاد محمد صلاح صلاح من قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا، في تصعيد ينذر بنهاية وشيكة لحقبة "الملك المصري" في إنجلترا.