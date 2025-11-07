Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty
محمد سعيد

ليفاندوفسكي يغلق الباب "مؤقتًا" في وجه ميلان .. وخيار وحيد يسمح له بمجاورة مودريتش!

الخطة الجديدة هي ضم مهاجم برشلونة في الصيف

يدخل العملاق الإيطالي ميلان الموسم الحالي بثبات ورغبة واضحة في استعادة هيبته على المستوى المحلي، مستعينًا بكتيبة مميزة يقودها النجم الكرواتي لوكا مودرتيش، والتي حققت نتائج جيدة بعد مرور 10 جولات من "الكالتشيو".

ومع احتلال ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ب21 نقطة، متخلفًا عن نابولي المتصدر بفارق نقطتين، بدأت الإدارة تخطط لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديدًا على مستوى خط الهجوم، إلا أن الأمر لن يكون سهلًا للغاية.

وذهب التفكير في ميلان إلى عنصر خبرة آخر إلى جانب لوكا مودريتش، أسطورة ريال مدريد السابق، لكن هذه المرة نظروا إلى الجانب الآخر في برشلونة، حيث المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، صاحب الـ36 عامًا والذي ينتهي عقده مع البارسا بنهاية الموسم الجاري.

  • ليفاندوفسكي على طاولة ميلان ولكن!

    كشفت شبكة "سبورت إيطاليا"، أن نادي ميلان الإيطالي يضع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على رأس أولوياته لتدعيم خط الهجوم، في ظل معاناة الفريق من ضعف التهديف هذا الموسم، إلا أن الصفقة تبدو شبه مستحيلة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مع وجود احتمالية أكبر لإتمامها في الصيف المقبل.

    وبحسب التقرير، فإن المدير الفني لميلان ماسيميليانو أليجري يرى في ليفاندوفسكي الحل المثالي لمشاكل الفريق الهجومية، وقد أبدى رغبته الواضحة في ضمه، حيث سجل الفريق 15 هدفًا فقط منذ بداية الموسم على مستوى مباريات الدوري العشرة التي خاضها.

  • Robert Lewandowski Barcelona 2025getty

    موقف ليفاندوفسكي وبرشلونة من الرحيل

    على إثر ذلك، عقد مسؤولو النادي اجتماعًا مع وكيل أعمال اللاعب، بيني زهافي، لمناقشة إمكانية التعاقد معه سواء في يناير أو بعد انتهاء عقده مع برشلونة، في حال لم يتم تجديده.

    ويشير التقرير إلى أن ليفاندوفسكي من جانبه، أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الاستمرار لموسم إضافي، وأبدى استعداده لتخفيض راتبه وحتى قبول دور أقل أهمية في الفريق، لكنه يدرك أن القرار النهائي لن يُتخذ إلا بعد نهاية الموسم.

    فاللاعب البولندي يفضل البقاء في صفوف النادي الكتالوني، لكنه منفتح على دراسة العروض الأخرى في حال قرر برشلونة عدم استمراره، مع تأكيده على رغبته في مواصلة اللعب في أوروبا، حيث يرى نفسه قادرًا بدنيًا على تقديم مستويات عالية.

  • Luka Modric MilanGetty Images

    تجربة مودريتش تلهم ميلان

    ميلان يسعى لتكرار تجربة التعاقد مع اللاعبين المخضرمين، كما فعل مع الكرواتي لوكا مودريتش الذي يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم، ويرى في ليفاندوفسكي خيارًا مشابهًا يمكن أن يمنح الفريق دفعة قوية على المستوى الهجومي.

    من جهة أخرى، لا يشعر النادي الإيطالي بالرضا تجاه أداء مهاجمه الحالي سانتياجو خيمينيز، الذي لم يسجل سوى هدف واحد منذ بداية الموسم، وهو ما دفع أليجري للتأكيد على حاجة الفريق إلى مهاجم أكثر فاعلية أمام المرمى.

    ورغم رغبة ميلان الجامحة في ضم ليفاندوفسكي، فإن إدارة النادي تدرك أن التعاقد معه في يناير المقبل غير ممكن، بسبب رغبة اللاعب في إنهاء عقده مع برشلونة، وعدم قدرة النادي الإسباني على التعاقد مع بديل في فترة الانتقالات الشتوية.

    لذلك، فإن ميلان سيواصل سعيه خلف النجم البولندي، ولكن بدءًا من الصيف المقبل.

  • ليفاندوفسكي الهداف الذهبي في برشلونة

    فرض ليفاندوفسكي نفسه بشكل بارز على هجوم برشلونة، منذ وصوله من بايرن ميونخ في صيف 2022، حيث خاض المهاجم البولندي حتى الآن 158 مباراة بقميص البارسا، سجل خلالها 105 أهداف وصنع 20 تمريرة حاسمة، وهو رقم يعكس مدى تأثيره الكبير على نتائج الفريق.

    وتميزت مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة بتحقيق لقب الدوري الإسباني في موسمه الأول، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الإسباني، كما حصل على لقب هداف الليجا في موسم 2022–2023، مما عزز مكانته كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا.

    وقد أظهر ليفاندوفسكي التزامًا كبيرًا تجاه النادي، حيث عبّر عن رغبته في الاستمرار لموسم إضافي، حتى لو تطلب الأمر تخفيض راتبه أو قبول دور أقل في التشكيلة الأساسية، في ظل عثور النادي الكتالوني على أكثر من خيار هجومي في الموسم الحالي مثل فيران توريس وتوني فيرنانديز، وأحيانًا أخرى ماركوس راشفورد وفيرمين لوبيز.

    وإلى جانب أرقامه التهديفية، لعب ليفاندوفسكي دورًا مهمًا في تطوير اللاعبين الشباب داخل الفريق، حيث يُنظر إليه كقائد داخل غرفة الملابس، وصاحب خبرة دولية كبيرة يستفيد منها الجيل الجديد من لاعبي برشلونة.

    مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة لا تزال مستمرة، وقد تكون لها فصول جديدة في حال قرر النادي تمديد عقده، وهو ما ينتظره اللاعب بصبر حتى نهاية الموسم.

