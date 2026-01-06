FBL-ESP-LIGA-VALLADOLID-ATLETICO MADRIDAFP
محمد سعيد

"ما فعله غير قانوني وارجعوا إلى لائحة الفيفا" .. ماتيو لاهوز يدين حارس برشلونة في واقعة ديربي كتالونيا المثيرة للجدل!

الجدل التحكيمي لا ينقطع بعد انتهاء مباراة إسبانيول وبرشلونة

أثار الحكم الإسباني السابق ماتيو لاهوز، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته بشأن واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة برشلونة أمام إسبانيول، التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب "كورنيا إل برات"، ضمن منافسات الدوري الإسباني وانتهت بفوز الفريق الكتالوني.

وأدان ماتيو لاهوز حارس برشلونة بسبب تصرفه المثير للجدل خلال مباراة الديربي، حيث قام بدفع زميله جيرارد مارتين من أجل إنقاذ مرماه من هدف محقق، وهو ما اعتبره الحكم الإسباني سلوكًا غير رياضي ويستحق الحارس الإسباني العقوبة الإدارية عليه، مشيرًا إلى أن ذلك الرأي يستند إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

  • برشلونة يحسم ديربي كتالونيا "المثير للجدل"

    برشلونة نجح في الخروج من ملعب إسبانيول بثلاث نقاط ثمينة للغاية، حيث تغلب على مضيفه بثنائية نظيفة، السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني 2025-2026.

    وشهد اللقاء إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث كان إسبانيول، يسيطر على معظم فترات المباراة وكان الطرف الأخطر، حتى الدقيقة 86 عندما فض داني أولمو، الاشتباك بهدف مميز بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يؤكد روبرت ليفاندوفسكي، فوز برشلونة، بهدف ثانٍ في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

    وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة في النصف الثاني من الموسم.

  • حديث الحكم مع لاعبي برشلونة

    شهدت مباراة الديربي في كتالونيا، حالة مثيرة للجدل ففي إحدى هجمات إسبانيول، انفرد روبرتو فيرنانديز مهاجم الفريق المضيف بالحارس جوان جارسيا، بعد تمريرة في عمق دفاع برشلونة، وسط محاولات من جيرارد مارتين لقطع الكرة.

    وسدد فيرنانديز الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن تألق جوان جارسيا ونجح في التصدي لها ببراعة، ومن ثم الكرة ارتدت منه، وكاد بيري ميلا جناح إسبانيول أن يضعها في المرمى.

    ووجد جوان جارسيا زميله جيرارد مارتين أمامه، ليقوم بدفعه بقوة أمام ميلا، في لقطة غير معتادة بعالم كرة القدم، ليسقط جيرارد على الأرض أمام لاعب إسبانيول الذي سدد الكرة في جسده، ثم خرجت من منطقة الجزاء.

    وعندما ذهب الحكم للاطمئنان على لاعب برشلونة وجه له حديثًا، قائلًا: "جيرارد مارتين كيف حالك الآن، لا يوجد أي خطأ على لاعبي إسبانيول، لقد تم دفعك من قبل حارس مرمى فريقك .. حسنًا إذا دفعك حارسك، فما ذنب اللاعب الآخر؟".

  • تفسير ماتيو لاهوز لحالة جارسيا ومارتين

    لاهوز، الذي حل ضيفًا على قناة "موفيستار"، أوضح أن ما قام به جوان جارسيا حارس برشلونة، يُعد مخالفة تستوجب احتساب ركلة حرة غير مباشرة وعقوبة إنذار، حيث قال: "هذا منصوص عليه من قبل قوانين فيفا باعتباره سلوكًا غير رياضي. صحيح أنه أراد أن يبتعد ليغلق زاوية التسديد، لكن لا يمكنه القيام بذلك. اللحظة التي تدفع فيها زميلك بشكل متعمد وتعرضه لخطر الإصابة، فهذا أمر غير مسموح به في القوانين".

    وأضاف الحكم الإسباني المعتز، أن تقنية الفيديو "VAR" لا يمكنها التدخل في مثل هذه الحالات لأنها لا تندرج ضمن السيناريوهات التي يراجعها النظام، مشيرًا إلى أن الحكم في أرض الملعب اعتبرها مجرد احتكاك عرضي أثناء التنافس على المساحة.

    تصريحات لاهوز، أعادت فتح النقاش حول تفسير القوانين في مثل هذه المواقف، خاصة وأنها نادرًا ما تحدث داخل المباريات، وبينما يرى البعض أن قرار الحكم كان صحيحًا باعتبارها لقطة عفوية، يؤكد آخرون أن جارسيا كان يستحق العقوبة وفقًا للنصوص القانونية.

    ما التالي لبرشلونة؟

    أغلق برشلونة صفحة مباريات الدوري الإسباني، بعد فوزه المهم على ريال بيتيس والذي رفع رصيده إلى 49 نقطة، محافظًا على فارق الأربع نقاط مع وصيفه ريال مدريد، وذلك بعد مرور 18 جولة من "لا ليجا".

    ومن ثم توجهت كتيبة الفريق الكتالوني، إلى المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي من المقرر أن يواجه فيها برشلونة، نظيره أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من مواجهة ديربي مدريد، بين ريال مدريد، وأتلتيكو، في المباراة النهائية يوم 11 يناير، على ملعب الإنماء.

    وعقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر الإسباني، سيعود برشلونة، إلى الليجا بمواجهة قوية أمام ريال سوسييداد، يوم 18 يناير الحالي، ثم يحل ضيفًا على سلافيا براج، في الجولة السابعة، من مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي يسعى فيها الفريق الكتالوني، إلى الفوز بآخر مباراتين، لتحسين مركزه في جدول الترتيب، وحسم مركز يؤهله مباشرة إلى الدور القادم.

