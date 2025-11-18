RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport
لدينا نسخة أفضل ولكنكم تحبون لامين يامال .. ريال بيتيس يسخر من ترشح هدف نجم برشلونة لجائزة بوشكاش!

هدف لامين يامال المرشح لجائزة بوشكاش 2025 جاء من تسديدة يسارية مذهلة في مرمى إسبانيول

يطمع النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، في حصد جائزة فردية جديدة وإضافتها إلى خزينة بطولاته التي بدأت تتضخم رغم أنه لم يتجاوز عامه الـ18، وذلك بعدما منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتنافس على جائزة فريدة من نوعها، وهي جائزة "بوشكاش" لصاحب أجمل هدف في عام 2025.

هدف لامين يامال المرشح لجائزة بوشكاش 2025 كان تسديدة يسارية مذهلة في مرمى إسبانيول يوم 15 مايو 2025، حيث أطلق كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا، ليُرشح كأحد أجمل أهداف الموسم.

  • الأهداف المتنافسة على جائزة بوشكاش

    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2025، والتي تضم 11 هدفًا يمثلون مزيجًا من الإبداع الفردي والمهارات الهوائية والصواريخ بعيدة المدى، وسط حضور لافت للنجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة.

    وشهدت القائمة التي تغطي الفترة بين 11 أغسطس 2024 و2 أغسطس 2025 منافسة شرسة بين نجوم عالميين مثل لامين يامال، ديكلان رايس لاعب آرسنال، إلى جانب أسماء أخرى بارزة مثل أليخاندرو من فيتوريا وبيدرو دي لا فيجا من سياتل ساوندرز.

    لكن المفاجأة الكبرى، كانت إدراج هدف عمرو ناصر، مهاجم الزمالك الحالي وفاركو السابق، الذي أحرز هدفًا مذهلًا من خلفية مزدوجة في شباك الأهلي خلال بطولة كأس رابطة المحترفين يوم 17 أبريل الماضي، هذا الهدف اعتُبر من أبرز لقطات الموسم، وأعاد للأذهان أهدافًا أسطورية في تاريخ اللعبة.

    جمهور برشلونة يترقب جائزة جديدة للامين يامال

    القائمة النهائية للأهداف المرشحة تعكس تنوعًا في الأساليب، من التسديدات بعيدة المدى إلى المهارات الفردية الخارقة، ما يجعل المنافسة على الجائزة هذا العام أكثر إثارة. ويشارك الجمهور في عملية التصويت بنسبة متساوية مع لجنة أساطير الفيفا.

    الجائزة، التي تُمنح ضمن حفل جوائز "The Best"، لا تقتصر على تكريم الجمال الفني للأهداف فحسب، بل تعكس أيضًا قدرة اللاعبين على صناعة لحظات خالدة في ذاكرة كرة القدم.

    ومع وجود اسم لامين يامال في القائمة، يترقب عشاق برشلونة لحظة الإعلان عن الفائز، على أمل أن يحقق نجمهم الشاب جائزة جديدة تضاف إلى سجل إنجازاته الفردية، رغم أنه لم يتجاوز الـ18 عامًا من عمره بعد.

  • ريال بيتيس يسخر من تجاهل أنطونيو

    مع هذه الترشيحات لأجمل الأهداف خلال العام المنصرم، لم تخل أيضًا الأجواء من الآراء المختلفة التي رأت عدم استحقاقية بعض الأهداف في التواجد بالقائمة، وهناك آخرون رأوا أهدافًا ظلمت بعدم دخولها في القائمة النهائية.

    أحد هذه الأندية كان فريق ريال بيتيس، الذي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، يسخر خلالها من تجاهل هدف سجله لاعبه البرازيلي أنتوني بطريقة مشابهة لتلك التي سجل بها لامين يامال هدفه المرشح لجائزة "بوشكاش"، والمثير للغرابة أن الهدفين كانا في شباك إسبانيول وعلى نفس الملعب.

    ونشر حساب بييتس الهدفين وبينهما عبارة "انتظر دقيقة"، في لفتة ساخرة من اختيارات لجنة جائزة "بوشكاش"، وإشارة إلى أن بريق نجومية لامين يامال أثر على اختيارات اللجنة، وهو ما اتضح من تعليقات الجماهير على التغريدة.

    وقال أحد المعلقين: "آرين روبين كان يسجل مثل هذا الهدف مع كل مباراة يخوضها. اللجنة محقة في أمر واحد: هدف أنتوني كان متقنًا للغاية وانحرف بشكل مفاجئ مع التسديد الدقيق، لكن يبدو أن تسويق لامين يامال لا حدود له".

    ما التالي للامين يامال وبرشلونة؟

    نجح برشلونة في تجاوز صدمة خسارته كلاسيكو إسبانيا أمام ريال مدريد بشكل سريع، حيث عاد خلال الأسابيع الماضية إلى المنافسة بقوة على صدارة الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن النادي الملكي.

    وبعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي الحالية، يستعيد برشلونة نجومه الموزعين على أكبر المنتخبات العالمية، من أجل العودة للمشاركة في المباريات المحلية والقارية، وستكون أولى المحطات عندما يستضيف الجار والغريم أتلتيك بيلباو، وذلك يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

    وبعد ذلك يخرج فريق برشلونة في مهمة قارية صعبة ومهمة للغاية، حيث يحل ضيفًا على العملاق الإنجليزي تشيلسي في معقله "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

    وتمثل المباراة أهمية كبيرة للبلوجرانا، حيث يواجه الفريق الفائز مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل حصد 3 نقاط مهمة يحتاجها من أجل تعديل أوضاعه في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، والفوز سيمنحه دفعة قوية للدخول وسط الثمانية الكبار.