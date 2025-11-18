لدينا نسخة أفضل ولكنكم تحبون لامين يامال .. ريال بيتيس يسخر من ترشح هدف نجم برشلونة لجائزة بوشكاش!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2025، والتي تضم 11 هدفًا يمثلون مزيجًا من الإبداع الفردي والمهارات الهوائية والصواريخ بعيدة المدى، وسط حضور لافت للنجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة.

وشهدت القائمة التي تغطي الفترة بين 11 أغسطس 2024 و2 أغسطس 2025 منافسة شرسة بين نجوم عالميين مثل لامين يامال، ديكلان رايس لاعب آرسنال، إلى جانب أسماء أخرى بارزة مثل أليخاندرو من فيتوريا وبيدرو دي لا فيجا من سياتل ساوندرز.

لكن المفاجأة الكبرى، كانت إدراج هدف عمرو ناصر، مهاجم الزمالك الحالي وفاركو السابق، الذي أحرز هدفًا مذهلًا من خلفية مزدوجة في شباك الأهلي خلال بطولة كأس رابطة المحترفين يوم 17 أبريل الماضي، هذا الهدف اعتُبر من أبرز لقطات الموسم، وأعاد للأذهان أهدافًا أسطورية في تاريخ اللعبة.