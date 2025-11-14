الليلة الساحرة تنتهي بكابوس .. كيليان مبابي يغادر معسكر فرنسا "مصابًا" ويعود إلى مدريد

قاد كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، منتخب بلاده إلى التأهل لكأس العالم 2026 بعد تألقه اللافت في المباراة الأخيرة أمام أوكرانيا، حيث سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء، وصنع هدفًا ثالثًا لزميله هوجو إيكيتيكي.

المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برانس" كانت بمثابة ليلة مثالية للنجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، إذ شهدت أيضًا تسجيله الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية، وهو إنجاز رمزي يضاف إلى سجله الحافل.

مبابي بلغ حاجز الـ400 هدف في مسيرته وعمره لم يتجاوز الـ26 عامًا، وجاءت الأهداف بواقع 27 هدفًا بقميص موناكو، 256 مع باريس سان جيرمان، 64 مع ريال مدريد و53 مع منتخب بلاده.

والأهم من ذلك، أنه أصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم (400 هدف)، من بعد الأسطورة البرازيلية بيليه، حتى أن الأسطورة ليونيل ميسي لم يصل إلى ذلك الرقم في مثل هذا العمر، إذ كان عمره 27 عامًا و3 أشهر، بينما كريستيانو رونالدو، حقق ذلك الهدف وعمره 28 عامًا و11 شهرًا.

ورغم هذا الإنجاز، قلل مبابي من قيمة الرقم مقارنة بما حققه أساطير اللعبة، قائلاً: "نحن نقترب، لكن هناك لاعبين أحدهما سجل 950 هدفًا (كريستيانو رونالدو) والآخر تجاوز 900 (ليونيل ميسي). 400 هدف ليس رقمًا مدهشًا. إذا أردت أن تصدم الناس، عليك أن تسجل 400 هدف إضافي على الأقل".

وأضاف: "أنا سعيد، إنه إنجاز رمزي، لكن أمامي الكثير من العمل. الوصول إلى 1000 هدف؟ هذا أمر غير واقعي، لكن كريستيانو رونالدو أثبت أنه ممكن، فلنحاول الوصول إلى المستحيل. المسيرة تمر بسرعة، وأنا أحاول أن أترك بصمتي".

ولم يخف مبابي الذي يسعى لقيادة "الديوك" إلى نهائي كأس العالم في الصيف المقبل للمرة الثالثة على التوالي، طموحه الكبير على مستوى المنتخب وكذلك مع ناديه ريال مدريد، حيث يواصل التألق بتسجيله 18 هدفًا وصناعته هدفين في 16 مباراة بجميع المسابقات.

ورغم ذلك، يرى البعض أن النجم الفرنسي مُطالب بإثبات نفسه أكثر أمام الفرق الكبرى وفي البطولات الضخمة ويأتي على رأسها دوري أبطال أوروبا، التي لم ينجح في تحقيقها بعد مع أي فريق.