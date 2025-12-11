لا تُبالغ في أحلامك يا بنزيما .. قميص منتخب فرنسا "محظور" و"التفاحة الفاسدة" تجعل عودتك مستحيلة!

بعد تصريح كريم بنزيما الأخير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، الذي ألمح فيه نجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي لرغبته في العودة إلى صفوف منتخب فرنسا والمشاركة في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، عاد الجدل مجددًا حول احتمالية عودته إلى المنتخب الذي مثّله في أكثر من 90 مباراة وسجل له 37 هدفًا.

بنزيما لم يلعب لفرنسا منذ كأس العالم 2022، إذ كان قد أعلن اعتزاله دوليًا بعد خسارة المنتخب أمام الأرجنتين في نهائي المونديال، لكنه اليوم قدّم عرضًا محرجًا للصلح مع المدرب ديدييه ديشان، مؤكدًا أنه لن يرفض دعوة المدرب للعب مع الديوك في المونديال القادم.

بنزيما قال في حديثه: "من لا يرغب في لعب كأس العالم؟ الجميع يريد المشاركة. وسأكون كاذبًا إن قلت لا حال طلبوا مني اللعب مع فرنسا"، لكن رغم القيمة الفنية والتاريخية للنجم الفائز بالكرة الذهبية 2022، فإن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن طريق العودة أصبح شبه مستحيل، لأسباب رئيسية نرصدها في السطور التالية..