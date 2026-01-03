Cancelo Acerbi De VrijGetty Images
Alessandro De Felice و محمد سعيد

إنتر يسبق برشلونة إلى اتفاق مع الهلال بشأن صفقة كانسيلو .. وتحول مفاجئ في طلبات إنزاجي!

الظهير البرتغالي هو الهدف الأول لإنتر في يناير

يتصدر اسم النجم جواو كانسيلو، المشهد في سوق الانتقالات الشتوية، حيث كثّف نادي إنتر الإيطالي مساعيه لإعادة الظهير البرتغالي إلى صفوفه بعد تجربته الحالية مع الهلال تحت قيادة سيموني إنزاجي.

ووسط متافسة شرسة من جانب برشلونة، يواصل إنتر ضغوطه لإزاحة الفريق الكتالوني من السباق، مترقبًا قرارًا سريعًا من كانسيلو، الذي قد يفضّل العودة إلى ميلانو على حساب أحد المدافعين الأساسيين في تشكيلة النيرازوري، 

وفي الوقت ذاته، هناك توقعات بحدوث مفاضلة بين كل من فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فري، اللذين يحظيان باهتمام من النادي السعودي قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.

  • ضغط من إنتر لحسم صفقة كانسيلو

    حسم نادي إنتر الإيطالي موقفه تجاه صفقة جواو كانسيلو دون أي تردد، حيث أكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو، أن إدارة النيرازوري لا تشك مطلقًا في نجاح العملية، وأن ما يُتداول عن وجود تحفظات داخلية لا يعكس الواقع.

    الإدارة اتخذت بالفعل الخطوات العملية اللازمة وتتحرك بسرعة لإغلاق الصفقة، على أمل الحصول على رد من اللاعب في أقرب وقت ممكن.

    من الناحية الفنية، يحظى خيار كانسيلو بدعم واضح من كريستيان كيفو، الذي يرى في الظهير البرتغالي العنصر المثالي لتعزيز الجودة وإضفاء قوة إضافية على الجبهة اليمنى لإنتر.

  • برشلونة يتراجع .. والقرار بيد كانسيلو

    تبدو المنافسة من جانب برشلونة أقل خطورة في الوقت الراهن، إذ كشفت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني غيّر أولوياته في الساعات الأخيرة، موجهًا اهتمامه نحو التعاقد مع مدافع مركزي، دون أن يجري أي اتصال مباشر حتى الآن مع وكيل اللاعب جورج مينديش.

    في المقابل، يسعى إنتر لاستغلال هذا الوضع لصالحه، لكنه يدرك أن القرار النهائي يبقى في يد جواو كانسيلو، الذي يتعين عليه حسم مستقبله قريبًا.

    الاتفاق بين الأندية بات شبه مكتمل، مع استعداد الهلال للمساهمة بشكل كبير في تحمل جزء من الراتب السنوي، غير أن الخيار الأخير سيظل مرتبطًا بقرار اللاعب البرتغالي.

  • تفاصيل الاتفاق بين إنتر والهلال

    تشهد المحادثات بين إنتر والهلال تقدّمًا سريعًا، مع اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق نهائي، مع توقعات بأن الصفقة المرتقبة ستتم على شكل إعارة لمدة ستة أشهر، حيث أبدى النادي السعودي استعدادًا لتحمل الجزء الأكبر من راتب اللاعب، ما يخفف الأعباء المالية على إنتر لتقتصر على ما بين 2.5 و3 ملايين يورو.

    في المقابل، يدرس الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي شارك في ست مباريات فقط منذ انتقاله إلى السعودية، العودة إلى أوروبا مدفوعًا أيضًا باعتبارات مرتبطة بكأس العالم 2026.

    هذا العامل دفع إدارة إنتر إلى تكثيف اتصالاتها مع فريق وكيله جورج مينديش، والتي انطلقت منذ أكثر من أسبوع، في محاولة لحسم الصفقة سريعًا.

  • الهلال يغيّر أولوياته الدفاعية: دي فري يتقدم على أتشيربي

    بالتوازي مع صفقة جواو كانسيلو، يشهد ملف الدفاع نقاشًا متسارعًا داخل أروقة الهلال، حيث كشف الصحفي ماتيو موريتو أن النادي السعودي يدرس إمكانية تسريع وصول فرانشيسكو أتشيربي في يناير الجاري، عبر دفع تعويض مالي لإنتر، رغم أن عقد المدافع ينتهي في يونيو المقبل.

    هذا الاحتمال يظل قائمًا بشكل ملموس، خصوصًا في ظل العلاقة القوية التي تجمع أتشيربي بمدرب إنتر السابق والهلال الحالي سيموني إنزاجي، إذ لم تنقطع الاتصالات بينهما على مدار الفترة الماضية.

    لكن التطورات الأخيرة القادمة من السعودية غيّرت المشهد، إذ أوضحت مصادر محلية أن الهلال وإنزاجي حوّلا اهتمامهما نحو ستيفان دي فري، الذي بات الخيار الأول والأكثر أولوية مقارنة بأتشيربي في المفاوضات الأخيرة.

