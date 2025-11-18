"التاريخ سيكتب في كامب نو" .. لامين يامال يترقب العودة إلى معقل برشلونة بوعد للجماهير

أعرب النجم الواعد لامين يامال، جناح برشلونة، عن حماسه الكبير للعودة إلى ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه جزئيًا، مؤكدًا أن اللحظة تحمل رمزية خاصة بالنسبة له ولجماهير برشلونة.

وجاءت تصريحات يامال صباح الثلاثاء، عقب الإعلان الرسمي يوم الإثنين عن عودة الفريق إلى ملعبه التاريخي يوم السبت المقبل في مواجهة أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويأمل لامين يامال أن يضع بصماته في المستقبل القريب على ملعب برشلونة التاريخي، حيث لم يحظ بشرف اللعب على عشب "كامب نو" سوى في مباراة واحدة فقط في أول ظهور رسمي له قبل عامين، وتحديدًا ضد ريال بيتيس، ومن ثم بدأت أعمال التجديد.