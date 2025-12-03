قناع "توليت" يليق بمحمد صلاح .. لكنه لا يخفي الحقيقة المؤلمة في موسم النسيان!

للمباراة الثانية على التوالي، تمسك المدرب الهولندي آرني سلوت، ببقاء النجم المصري محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول، وذلك خلال مواجهة سندرلاند ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الجديد في مباراة اليوم، أن صلاح اختار أن يتميز بشكل مختلف على دكة البدلاء، بارتداء قناع أبيض أخفى جميع ملامحه باستثناء عينيه، ويشبه ذات القناع الذي يرتديه المطرب المصري "مجهول الهوية" والشهير بـ"توليت"، في مشهد غير معتاد من "مو".

صحيح أن محمد صلاح خلع هذا القناع مع مشاركته في اللقاء بالشوط الثاني، إلا أنه اختفى بوجهه وجسده وتأثيره عن اللقاء، حيث فشل في ترك أي بصمة أو مساعدة فريقه في تحقيق النتيجة المرجوة أمام الضيوف.

هل أراد صلاح أن يخفي تعبيراته الغاضبة على دكة البدلاء؟ أم أراد توجيه رسالة "غير مباشرة" كعادته في السنوات الأخيرة مع ليفربول؟ أم أنها مجرد وسيلة للتدفئة؟! هذا ما نكشف عنه خلال السطور التالية، في معرض تحليل النسخة العربية من "Goal.com" لأداء النجم المصري محمد صلاح بمباراة ليفربول وسندرلاند.