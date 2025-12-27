"لسنا قلقون من قضية الهلال" .. أتلتيكو مينيرو يمضي في طريقه لإتمام التعاقد مع رينان لودي

نشر لودي بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن رفضه فكرة استبعاده من القائمة المحلية، حيث فوجئ بأنه، بعد فترة الإعداد للموسم في ألمانيا، قد تم إبلاغه بأنه لا يستطيع اللعب في الدوري السعودي، ولن يحصل إلا على فرصة اللعب في عدد قليل جدًا من المباريات في دوري أبطال آسيا.

هذا الأمر علّق عليه لودي بأنه طلب استشارة قانونية، وتم إبلاغه بأنه "لا يمكن حرمانه من مهنته"، لذلك اتخذ القرار، ويأمل أن تقضي السلطات المسؤولة في قضيته بأسرع وقت، حتى يتمكن من العودة إلى ممارسة ما يحب دون قيود.

وقرر رينان لودي أن تكون وجهته الجديدة في بلاده، حيث أعلن نادي أتلتيكو مينيرو عن قراره بالاعتماد عليه في الموسم الرياضي الجديد "2026".

ومن المنتظر أن يوقّع لودي قريبًا، عقدًا كلاعب حر، كونه بلا نادٍ منذ سبتمبر الماضي، بعد رحيله المفاجئ عن قلعة الزعيم، حيث جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، قائلًا "يعلن نادي أتلتيكو مينيرو عن التوصل إلى اتفاق بشأن جميع شروط التعاقد مع الظهير الأيسر رينان لودي، بعقد مدته خمس سنوات.

وسيتم التوقيع النهائي على العقد والإعلان الرسمي، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية، والموافقة عليها، والمقرر إجراؤها في الأيام المُقبلة".