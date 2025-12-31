Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
محمد سعيد

"كان كريمًا أكثر من اللازم" .. قرار تشابي ألونسو يسعد لاعبي ريال مدريد ويثير غضب الجماهير ضده!

ريال مدريد يبدأ عام 2026 بجدل بين الجماهير والمدير الفني!

أنهى المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد عام 2025، بقرار أثار جدلًا واسعًا بين جماهير النادي الملكي، بعدما منح لاعبي الفريق يوم راحة في الأول من يناير 2026، وهو ما اعتبره كثيرون قرارًا غير مفهوم في ظل الظروف الحالية للفريق.

ويستعد ريال مدريد لمباراة مهمة يوم الأحد المقبل، الموافق 4 يناير 2026، حيث يستضيف نظيره ريال بيتيس، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026.

  • خلفية قرار تشابي ألونسو المفاجئ

    من المعتاد أن يخوض ريال مدريد تدريباته في اليوم الأول من العام، إلا أن ألونسو قرر هذه المرة أن يمنح اللاعبين راحة إضافية.

    ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هذا القرار أثار استياء شريحة كبيرة من جماهير النادي، خاصة أن الفريق سيخوض مباراة مهمة يوم الأحد الموافق الرابع من يناير المقبل، أي بعد ثلاثة أيام فقط من فترة الراحة، إضافة إلى أن اللاعبين كانوا قد عادوا من عطلة أعياد الميلاد في التاسع والعشرين من ديسمبر 2025.

  • Real Madrid fans 2025Getty Images

    ردود فعل جماهير ريال مدريد

    القرار أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثير من المشجعين أن المدرب كان "كريمًا أكثر من اللازم" مع لاعبيه، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى تكثيف التحضيرات.

    ورأى البعض أن هذه الخطوة قد تؤثر على جاهزية الفريق في المباريات المقبلة، خصوصًا مع أهمية النتائج بالنسبة لمستقبل تشابي ألونسو مع النادي.

  • سوابق مشابهة في ريال مدريد

    لم يكن هذا القرار الأول من نوعه، إذ سبق أن منح ألونسو لاعبيه يومين من الراحة عقب الفوز في الدوري أمام أتلتيك بيلباو، وهو ما أثار حينها دهشة داخل النادي، رغم أن القرار كان قد اتُفق عليه مسبقًا مع اللاعبين قبل مواجهة الفريق الباسكي.

    بينما يرى ألونسو، أن منح اللاعبين فترات راحة إضافية يساعدهم على الحفاظ على التوازن البدني والذهني، فإن قطاعًا واسعًا من جماهير ريال مدريد، يعتبر أن مثل هذه القرارات لا تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها الفريق في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

    تشابي ألونسو ومسيرة متقلبة مع ريال مدريد

    تشابي ألونسو تولى تدريب ريال مدريد في صيف 2025 خلفاً لكارلو أنشيلوتي، ليبدأ واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل في مسيرته التدريبية حتى الآن، فمنذ وصوله إلى النادي الملكي، واجه ضغوطًا هائلة كونه لاعبًا سابقًا محبوبًا في الفريق، لكنه وجد نفسه سريعًا أمام تحديات كبيرة.

    وبدأ تشابي ألونسو الموسم بشكل جيد، محققًا سلسلة انتصارات في الدوري الإسباني، إلا أن الفريق تعرض لاحقًا لتراجع في النتائج منذ نوفمبر، حيث فقد الصدارة لصالح برشلونة، كما أثارت الهزائم أمام ليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، شكوكًا حول قدرته على المنافسة الأوروبية.

    ورغم أن فلسفة تشابي ألونسو منحت الفريق مرونة هجومية، فإنها واجهت انتقادات بسبب الثغرات الدفاعية وعدم الانسجام الكامل بين اللاعبين، ومع ذلك، يرى كثيرون أن المدرب الباسكي يستحق هذه الفرصة، خصوصًا أنه أثبت كفاءته في ألمانيا بقيادة ليفركوزن إلى القمة.

    الجماهير منقسمة بين من يعتبره مشروعًا طويل الأمد يحتاج إلى وقت، وبين من يرى أن ريال مدريد لا يحتمل التجارب في ظل المنافسة الشرسة محليًا وأوروبيًا.

    ومع اقتراب عام 2026، يبقى مستقبل ألونسو على مقعد التدريب في النادي الملكي معلقاً بنتائج الفريق في الأشهر المقبلة.

  • ما التالي لريال مدريد؟

    نجحت كتيبة "الميرينجي" مؤخراً في التقاط أنفاسها وتضميد جراحها النازفة، محققة سلسلة من الانتصارات المتتالية (3 مباريات)، كانت طوق النجاة لإنقاذ رقبة الجهاز الفني.

    فبعد الفوز الشاق في الكأس على تالافيرا (3-2) والانتصار القيصري على ألافيس، جاءت ثنائية إشبيلية لتمنح الفريق جرعة ثقة كانت مفقودة بشدة عقب أسبوع "أسود" شهد السقوط القاري أمام مانشستر سيتي والمحلي أمام سيلتا فيجو.

    ورغم جمع 42 نقطة واستعادة نغمة الفوز، لا يزال الأداء المدريدي تحت المجهر، حيث تظهر النتائج تذبذباً مقلقاً لا يليق بمطارد مباشر لبرشلونة المتوهج.

    الآن، يقف الفريق الملكي أمام "عنق الزجاجة" الحقيقي مع مطلع العام الجديد (2026)؛ إذ لا مجال لأي عثرة عندما يستضيف ريال بيتيس العنيد في الليجا يوم 4 يناير، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى "محرقة" الديربي لمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 8 يناير.

    هذه المواجهات القادمة لن تكون مجرد مباريات، بل هي "حكم نهائي" سيحدد ما إذا كانت استفاقة مدريد حقيقية وقادرة على تقليص الفارق مع الصدارة، أم أنها مجرد مسكنات مؤقتة قبل الانفجار الكبير.

