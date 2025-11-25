يمر نادي ريال مدريد بمرحلة عدم استقرار داخلي، وذلك في الموسم الأول للمدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو، حيث تشير تقارير صحفية إلى حدوث انقسام داخل الفريق في ظل تمرد عدد من نجوم الميرنجي على طريقته في إدارة الأمور.
بالأسماء .. الكشف عن قائمة المتمردين ضد تشابي ألونسو داخل غرفة ملابس ريال مدريد!
هدوء يسبق العاصفة
الانتصار الثمين في الكلاسيكو على الغريم برشلونة (2-1)، وما تلاه من استعراض قوة واكتساح لفالنسيا (4-0)، كان بمثابة "الهدوء الذي يسبق العاصفة" في البيت الملكي.
فمنذ تلك اللحظة، دخل ريال مدريد في دوامة نتائج سلبية مفاجئة بدأت بالسقوط الأوروبي أمام ليفربول (0-1) في الأنفيلد، لتمتد الآثار الجانبية لتلك الهزيمة إلى الدوري المحلي بشكل مقلق وسريع.
وعجز "الميرينجي" عن استعادة توازنه أو "شخصية البطل"، حيث سقط في فخ التعادل السلبي أمام رايو فاييكانو، قبل أن يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب آخر أمام إلتشي (2-2).
هذه السلسلة الكارثية تعني أن الفريق حصد نقطتين فقط من أصل 6 ممكنة في آخر جولتين بالليجا، مكتفياً بتسجيل هدفين فقط في آخر 270 دقيقة لعب (في جميع المسابقات)، ما يفتح باب التساؤلات حول الهشاشة الذهنية والبدنية التي أصابت الفريق فور انتهاء نشوة الانتصار على برشلونة، مهدداً بتبديد الأفضلية التي اكتسبها سابقاً.
أجواء داخلية متوترة في مدريد
كشفت الصحفية الإسبانية في إذاعة "COPE"، أرانشا رودريجيز، عن أجواء داخلية متوترة يعيشها نادي ريال مدريد عقب ثلاث مباريات متتالية لم يحقق فيها الفريق الفوز، مما أثار قلق الجماهير النادي الملكي حول مستقبل الفريق.
وخسر ريال مدريد أمام ليفربول (1-0) في دوري أبطال اوروبا، ثم تعادل مع رايو فايكانو سلبيًا، وأخيراً تعادل مع إلتشي (2-2)، في أخر جولتين من الدوري الإسباني.
هذه النتائج، بحسب رودريجيز، أعادت إلى السطح خلافات قائمة بين بعض اللاعبين والمدرب الإسباني تشابي ألونسو حول أفكاره التكتيكية وأدوار اللاعبين داخل الملعب.
وخلال تصريحاتها في برنامج "El Partidazo de COPE"، أوضحت رودريجيز أن المشاكل لم تظهر إلا بعد تراجع الأداء والنتائج، مؤكدة بقولها: "هناك لاعبون لا يؤمنون بأفكار المدرب. عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، تبدأ هذه المشاكل في الظهور".
قائمة المتمردين في ريال مدريد
أشارت رودريجيز، إلى جانب عدد من مقدمي البرنامج، إلى وجود انقسام واضح بين اللاعبين حول مدى اقتناعهم بخطط الجهاز الفني، وعند سؤالها عن الأسماء غير الراضية عن أسلوب تشابي ألونسو، ذكرت:
- فينيسيوس جونيور
- فيديريكو فالفيردي
- رودريجو
- براهيم دياز
- إندريك
- فيرلاند ميندي
وفي المقابل، أوضحت أن هناك مجموعة أخرى من اللاعبين يشعرون بالرضا تجاه المدرب وأدوارهم داخل الفريق، وهم:
- دين هاوسن
- ألفارو كاريراس
- تيبو كورتوا
- أوريلين تشواميني
- أردا جولر
- كيليان مبابي
انقسام داخل ريال مدريد
هذا الانقسام، بحسب رودريجيز، يعكس حالة من الضغط المتزايد داخل غرفة الملابس، خصوصًا مع تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يضع المدرب تشابي ألونسو أمام اختبار صعب في كيفية إدارة الموقف وإعادة الانسجام بين اللاعبين قبل المباريات المقبلة.
ويأتي ذلك التقرير متسقًا، بعد القنبلة التي فجرها موقع "ذا أتلتيك"، حول اجتماع فينيسيوس جونيور بفلورنتينو بيريز نهاية الشهر الماضي، وإبلاغه رفض التجديد طالما استمرت علاقته المتدهورة بالمدرب تشابي ألونسو.
ويبدو أن استجابة النادي والطاقم الفني لهذه التوترات ستكون عاملًا محوريًا في تحديد مسار الفريق خلال الأسابيع المقبلة، حيث يترقب الجمهور والإعلام ما إذا كان ريال مدريد سيتمكن من تجاوز هذه الأزمة الداخلية واستعادة توازنه على أرض الملعب.
ما التالي لريال مدريد؟
تشتعل المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري الإسباني، وتسبب إهدار ريال مدريد النقاط مؤخرًا في تلاشي الفارق الكبير مع برشلونة في جدول الترتيب.
يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد خوض 13 جولة من عمر المسابقة، علمًا بأن النادي الكتالوني حقق 4 انتصارات من آخر 5 مباريات (خسارة الكلاسيكو فقط).
ويستريح رجال المدرب تشابي ألونسو من ضغط الدوري الإسباني مؤقتًا حيث تتجه الأنظار صوب مواجهة أولمبياكوس خارج الديار في دوري أبطال أوروبا.