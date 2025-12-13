فين ديزل يلمح إلى ظهور كريستيانو رونالدو في الجزء الأخير من سلسلة أفلام "Fast & Furious" العالمية!

في واحدة من أكثر اللحظات ترقبًا على شاشات السينما العالمية، يطل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي وأسطورة كرة القدم البرتغالية، قريبًا على جمهوره من خلال أحد أشهر الأفلام العالمية.

وكشف الممثل الأمريكي الشهير فين ديزل، بطل سلسلة أفلام "Fast & Furious"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن دورًا خاصًا كُتب لرونالدو في الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة.

ويأتي هذا التطور في وقت يقترب فيه اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا من نهاية مسيرته الكروية، بعد أن أعلن في أبريل الماضي عن تأسيسه استوديو سينمائي بالتعاون مع المخرج البريطاني ماثيو فون، في خطوة تؤكد توجهه نحو عالم صناعة الأفلام.