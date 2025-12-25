"إذا كان فينيسيوس غير سعيد سنشتريه نحن" .. قرية إسبانية تفوز بجائزة اليانصيب وناديها الكروي يُغازل مبابي!

فور إعلان النتائج، خرج السكان إلى الشوارع مرتدين اللون البنفسجي، وهو لون النادي، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالًا بالحدث، وقال دافيد فولجادو، البالغ من العمر 19 عامًا، لصحيفة "إل باييس": "والدي هو ممثل النادي، وسيتمكن من مساعدتنا كثيرًا في بعض المشاكل التي كنا نعاني منها في المنزل".

وأضاف: "هذا خبر رائع للمنطقة التي ستتعافى أخيرًا من آثار الصيف الصعب".

الفرحة لم تقتصر على الجانب المادي، بل امتدت إلى أحلام كروية طريفة بين مشجعي النادي، فقد قال أحدهم لرئيس النادي جونزالو برييتو: "يجب أن نضم مبابي!"، فيما رد الرئيس مازحًا: "إذا كان فينيسيوس غير سعيد، سنشتريه نحن!".