شهدت قرية لا باينيزا الصغيرة في إسبانيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة، حدثًا استثنائيًا هذا الأسبوع بعدما فازت بجائزة اليانصيب الوطني "إل جوردو" بقيمة 468 مليون يورو، في قصة مذهلة كان لنادي كرة القدم المحلي دور بارز فيها.
"إذا كان فينيسيوس غير سعيد سنشتريه نحن" .. قرية إسبانية تفوز بجائزة اليانصيب وناديها الكروي يُغازل مبابي!
هدية عيد الميلاد المبكرة
القرية الواقعة شمال غرب مدريد، والتي عانت قبل أشهر من حرائق غابات مدمرة ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية وأجبرت السكان على اللجوء إلى صالة الألعاب الرياضية في البلدة، تلقت هذه الجائزة بمثابة دفعة قوية لإعادة البناء والتعافي بعد تلك الكارثة.
والفضل الكبير في هذا الفوز يعود إلى نادي كرة القدم المحلي الذي ينشط في الدرجة الإقليمية، حيث قام ببيع مئات التذاكر التي تحمل الرقم الفائز 79,432.وكما جرت العادة في القرى الإسبانية، يشارك معظم السكان بنفس الرقم في سحب اليانصيب الخاص بعيد الميلاد، وهو ما جعل الفرحة عامة وشاملة.
- Getty Images
احتفالات باللون البنفسجي وأحلام كروية كبيرة
فور إعلان النتائج، خرج السكان إلى الشوارع مرتدين اللون البنفسجي، وهو لون النادي، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالًا بالحدث، وقال دافيد فولجادو، البالغ من العمر 19 عامًا، لصحيفة "إل باييس": "والدي هو ممثل النادي، وسيتمكن من مساعدتنا كثيرًا في بعض المشاكل التي كنا نعاني منها في المنزل".
وأضاف: "هذا خبر رائع للمنطقة التي ستتعافى أخيرًا من آثار الصيف الصعب".
الفرحة لم تقتصر على الجانب المادي، بل امتدت إلى أحلام كروية طريفة بين مشجعي النادي، فقد قال أحدهم لرئيس النادي جونزالو برييتو: "يجب أن نضم مبابي!"، فيما رد الرئيس مازحًا: "إذا كان فينيسيوس غير سعيد، سنشتريه نحن!".
مستقبل أكثر إشراقًا
هذه التعليقات عكست روح الدعابة التي صاحبت الاحتفالات، رغم أن الهدف الأساسي يبقى إعادة إعمار البلدة وتعويض الخسائر التي خلفتها الحرائق.
وبفضل هذا الفوز التاريخي، يأمل سكان "لا باينيزا" في أن يتمكنوا من إصلاح الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومرافقهم العامة، وأن يكون هذا المبلغ الضخم بداية جديدة للقرية التي عانت كثيرًا في الأشهر الماضية.
وبينما يتحدث البعض عن مبابي وفينيسيوس، فإن الأمل الأكبر يظل في أن تعود الحياة إلى طبيعتها وأن تستعيد القرية عافيتها بعد المحنة.
- Getty Images
فينيسيوس ليس في أفضل أحواله بمدريد
لا يعيش النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أوقاتًا سعيدة حاليًا في ريال مدريد، حيث فقد قطاع كبير من جماهير الملكي تعاطفه مع "فيني"، وتحديدًا منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، حيث أنهى الموسم الماضي بمستوى متوسط حاله كحال أغلب لاعبي الفريق - باستثناء كيليان مبابي- ورغم ذلك ترقب الجميع تصحيح مساره مع بداية الموسم الجاري.
إلا أن فينيسيوس زاد من أزماته داخل النادي الملكي بعدة تصرفات أهمها على الإطلاق رفضه حتى الآن تجديد عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي في صيف 2027، حيث لا يرضى عن العرض المقدم من قبل الإدارة ويطالب بزيادة راتبه أسوة بزميله الفرنسي كيليان مبابي.
وبخلاف ذلك، لا يقدم فينيسيوس الإضافة المطلوبة لريال مدريد مقارنة بقدراته الكبيرة والتي يعرفها كل كبير وصغير في مدريد من مستواه المذهل في موسم 2023-2024 والذي رشحه بقوة للتنافس على الكرة الذهبية وكان سببًا في فوزه بجائزة "ذا بيست" في ذات الموسم.
ما التالي لريال مدريد؟
نجحت كتيبة "الميرينجي" مؤخراً في التقاط أنفاسها وتضميد جراحها النازفة، محققة سلسلة من الانتصارات المتتالية (3 مباريات)، كانت طوق النجاة لإنقاذ رقبة الجهاز الفني.
فبعد الفوز الشاق في الكأس على تالافيرا (3-2) والانتصار القيصري على ألافيس، جاءت ثنائية إشبيلية أول أمس لتمنح الفريق جرعة ثقة كانت مفقودة بشدة عقب أسبوع "أسود" شهد السقوط القاري أمام مانشستر سيتي والمحلي أمام سيلتا فيجو.
ورغم جمع 42 نقطة واستعادة نغمة الفوز، لا يزال الأداء المدريدي تحت المجهر، حيث تظهر النتائج تذبذباً مقلقاً لا يليق بمطارد مباشر لبرشلونة المتوهج.
الآن، يقف الفريق الملكي أمام "عنق الزجاجة" الحقيقي مع مطلع العام الجديد (2026)؛ إذ لا مجال لأي عثرة عندما يستضيف ريال بيتيس العنيد في الليجا يوم 4 يناير، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى "محرقة" الديربي لمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 8 يناير.
هذه المواجهات القادمة لن تكون مجرد مباريات، بل هي "حكم نهائي" سيحدد ما إذا كانت استفاقة مدريد حقيقية وقادرة على تقليص الفارق مع الصدارة، أم أنها مجرد مسكنات مؤقتة قبل الانفجار الكبير.