فيديو | "مُهرج، راقص بريك دانس أو دخل نوبة صرع" .. سقوط ساليميكرس "المبالغ فيه" يحوله إلى مثار سخرية بين الجماهير!

في واحدة من أغرب اللقطات في عالمة كرة القدم، قام ساليميكرس بتصرف مفاجئ خلال تعرضه لتدخل خشن من فاوستينو أنجورين، لاعب وسط فريق تورينو، في إحدى الكرات المشتركة بينهما في الشوط الأول.

ساليميكرس خسر الصراع على الكرة وسقط أرضًا، لكنه يظل يتأوه وينتفض جسده بشكل مثير للجدل وغير معتاد من لاعبي كرة القدم في مثل هذه المواقف، حتى أن هذه اللقطة تحولت إلى "مقطع ساخر" يتداوله الجمهور من أجل المزاح، فهناك من وصفه بالمهرج ومن سخر من تمثيله المفتعل وآخر قال إنه يؤدي حركة راقصة "بريك دانس".

وإليك في السطور التالية مجموعة من ردود الفعل الساخرة من لقطة ساليميكرس: