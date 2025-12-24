chiesa-inter-liverpool-GFX2Social-Gfx
محمد سعيد

القرار الأهم في مسيرة فيديريكو كييزا: كيفو هو طوق النجاة من جحيم ليفربول .. وبريق "صلاح" يجذبه لاستكمال الرحلة!

هل ينجح إنتر في إعادة كييزا إلى الأضواء الإيطالية من جديد؟

يُعد النجم الإيطالي فيديريكو كييزا، أحد أبرز الأسماء في الكرة الإيطالية خلال السنوات الأخيرة، حيث يتميز بقدرات هجومية كبيرة وسرعة في الأداء، ما يجعله خيارًا جذابًا لأي فريق يبحث عن تعزيز خطه الأمامي.

ورغم ارتباطه بالدوري الإنجليزي في الفترة الماضية، إلا أن رغبته في العودة إلى إيطاليا قد تفتح الباب أمام عدة أندية كبرى لاستغلال هذه الفرصة، وعلى رأسها إنتر الإيطالي الذي ظهر في الصورة مؤخرًا.

في السطور التالية، يُحلل "Goal.com" فرص انتقال كييزا إلى إنتر الإيطالي والأسباب التي قد تدفعه إلى هذا الانتقال، وكذلك الأسباب الأخرى التي تغريه للبقاء في ليفربول واستكمال مدة عقده..

  • كييزا مطلوب في إنتر هذا الشتاء

    في تقارير صحفية حديثة، أكد الصحفي الإيطالي ألفيو موسمارا، أن اسم النجم فيديريكو كييزا يظهر بقوة في لائحة طلبات نادي إنتر الإيطالي خلال شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن إدارة النادي تدرس إمكانية ضمه كفرصة لتعزيز صفوف الفريق.

    وفي فيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب"، أوضح موسمارا أن فكرة إنتر في فترة الانتقالات الشتوية تقوم على استغلال الفرص المتاحة، وليس مجرد التعاقد من أجل التعاقد، قائلًا: "فيديريكو كييزا ليس مجرد اسم يتم تداوله، اللاعب يرغب في العودة إلى إيطاليا، وهو بعيد تمامًا عن أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي ظروف معينة، قد يكون فرصة لمعالجة مشكلة الجهة اليمنى".

    وبحسب موسمارا، فإن الصفقة لن تكون إلا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، مشيرًا إلى أن بعض المناقشات الأولية قد جرت بالفعل بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى ترتيب العديد من التفاصيل، لكنه شدد على أن إنتر قد أبدى اهتمامًا واضحًا باللاعب، قائلًا: "نحن نراقبه، وقد يكون مسارًا يمكن تسريعه، وليس شيئًا غير مؤسس".

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    كييزا مع ليفربول .. ضجيج بلا طحين!

    عندما أعلن ليفربول في صيف 2024 تعاقده مع فيديريكو كييزا في صفقة غير مكلفة نسبيًا بـ12 مليون يورو فقط، بدا المشهد وكأنه رهان ذكي من إدارة "الريدز" على لاعب يمتلك موهبة أوروبية مثبتة وخبرة في البطولات الكبرى.

    التوقعات كانت عالية، والحديث لم يتوقف عن قدرة كييزا على إحداث الفارق، لكن الواقع جاء مختلفًا، فالجناح الإيطالي لم يحصل سوى على دقائق محدودة، في ظل التألق اللافت لمحمد صلاح، خصوصًا خلال موسم 2024-2025، حيث حسم المصري مركز الجناح الأيمن دون منازع، بل وكان نجم الشباك في ليفربول والبريميرليج كافة.

    ورغم محدودية مشاركاته، نجح كييزا في الارتباط بالجماهير بعقليته القتالية ولمساته الفنية، ومع بداية الموسم الجديد ظهرت له بصمات مباشرة، لكنها ما زالت غير كافية لترجمة الضجيج المصاحب للصفقة إلى أرقام حقيقية داخل الملعب، حيث لم تتجاوز مدة مشاركته مع الريدز إجمالًا 858 دقيقة خلال 31 مباراة، وخلال هذه المدة سجل 9 مساهمات تهديفية بواقع (4 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

  • Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport

    كييزا مع إنتر.. حل سحري لتشكيلة كيفو

    على الجانب الآخر، يبدو إنتر بقيادة مدربه الواعد كريستيان كيفو في حاجة ماسة إلى لاعب بمواصفات كييزا، فالفريق يعاني هجوميًا هذا الموسم في ظل المنافسة الشرسة مع نابولي وميلان وروما.

    ومؤخرًا تلقى إنتر ضربة معنوية قوية بعد الخروج من كأس السوبر الإيطالي على يد بولونيا، وهو ما يزيد قلق جماهير إنتر التي لن تقبل على الإطلاق ضياع الإسكوديتو لموسم ثانٍ على التوالي، بعد النهاية الحزينة لموسم 2024-25 محليًا وقاريًا وستضغط على الإدارة للتحرك مبكرًا.

    وبذلك، قد يمثل انضمام كييزا إلى "النيراتزوري" الحل السحري لكيفو، لما يملكه اللاعب من قدرة على اللعب على الطرف، والاختراق من العمق، وصناعة الفارق في المواجهات الكبرى، والأهم من ذلك خبراته الكبيرة في الملاعب الإيطالية، حيث سيكون بمثابة السمكة التي عادت إلى بحرها المفضل بعد فترة من الغربة والاغتراب في إنجلترا.

  • إنتر.. الفرصة المثالية لعودة كييزا إلى المجد الإيطالي

    العودة إلى إيطاليا قد تكون الخيار الأنسب لمسيرة كييزا في هذه المرحلة، فاللاعب كما ذكرنا يعرف أجواء الدوري الإيطالي جيدًا، وتألق سابقًا بقميص يوفنتوس وفيورنتينا حيث خاض معهما 284 مباراة وسجل 66 هدفًا وصنع 50 تمريرة حاسمة، لكنه يحتاج فقط إلى الثقة والاستمرارية ليعود إلى الواجهة مرة أخرى.

    والوضع في إنتر، سيوفر لكييزا بيئة مثالية، حيث يقوده مدربًا يعرف كيف يوظف الأجنحة، مع فريق ينافس على الألقاب، وضغط جماهيري أقل قسوة من أنفيلد في ظل تراجع النتائج، وإجمالًا في جوزيبي مياتزا، قد يجد كييزا نفسه مجددًا ويعيد كتابة اسمه كأحد أبرز نجوم الكالتشيو.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    كييزا في حيرة بسبب محمد صلاح!

    رغم الإغراءات الإيطالية، لا يزال موقف كييزا مع ليفربول معلقًا بملف محمد صلاح، فأغلب التقارير تشير إلى وجود اتجاه داخل النادي للتخلي عن النجم المصري بعد خلافاته الأخيرة مع المدرب آرني سلوت، وهو ما قد يغير خريطة المنافسة داخل الفريق.

    في حال رحيل صلاح، سيصبح مركز الجناح الأيمن متاحًا، وقد تنحصر المنافسة بين كييزا وجيريمي فريمبونج فقط، هذا السيناريو يضع اللاعب الإيطالي في حيرة حقيقية: هل يغامر بالبقاء وانتظار الفرصة في البريميرليج، أم يعود إلى إيطاليا حيث الدور المحوري مضمون تقريبًا؟

    في النهاية، يقف فيديريكو كييزا عند مفترق طرق حاسم في مسيرته، بين مشروع غير مكتمل في ليفربول، وفرصة قد تعيد له بريقه المفقود مع إنتر.. القرار القادم قد يكون الأهم في مشواره الكروي.

