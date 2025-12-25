Celebrities Sightings At Como 1907 Vs Sassuolo Football MatchGetty Images Entertainment
محمد سعيد

"لا تشغل بالك بعائلتي، فكّر في نفسك أولًا" .. فابريتسيو رومانو يقصف أحد متابعيه بسبب صفقة برشلونة والكريسماس!

الصحفي الإيطالي يظهر موهبة أخرى "غير الانتقالات" على الإنترنت!

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عن قدرات أخرى لديه تتجاوز مهاراته الصحفية وعلاقاته القوية في الميركاتو، وهي التخصص في "قصف الجبهات".

الدليل على ذلك، ما قام به الصحفي الإيطالي الشهير من خلال حسابه الشخصي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، في الساعات الأخيرة حيث قام بالرد على أحد المتابعين حاول السخرية منه، بطريقة قاسية جعلت آلاف المتابعين يتفاعلون.

  • ماذا حدث؟

    خلال الساعات الماضية نشر فابريتسيو رومانو تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، كالمعتاد للحديث عن أحد الترشيحات للصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية، والتي تتحدث عن الكاميروني إيتا إيونج، لاعب ليفانتي الإسباني ودخوله في لائحة طلبات نادي برشلونة الإسباني.

    وكتب رومانو: " يُتابع برشلونة وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا إيتا إيونج في كأس الأمم الإفريقية هذا الشهر. سجّل هدفه الأول مع الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية، ولا يزال ضمن قائمة المرشحين لبرشلونة وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2026".

  • قصف جبهات بين فابريتسيو رومانو وأحد متابعيه

    قام أحد متابعي فابريتسيو رومانو حساب يدعى "توم" بالرد على التغريدة المذكورة سلفًا، بإعادة نشرها مع التعليق بسؤال: "أليس لديك عائلة تتحدث معها؟"، في إشارة ساخرة إلى انشغال الصحفي الإيطالي بنشر أخبار الانتقالات حتى خلال فترة أعياد الكريسماس.

    الغريب أن فابريتسيو رومانو، لم يتجاهل هذا التعليق وقام بقصف جبهة المتابع برد قلب الموازين لصالحه، حيث كتب: "لقد نشرتَ أكثر مني بكثير خلال الـ24 ساعة الماضية يا صديقي .. لا تشغل بالك بعائلتي، فكّر في نفسك أولاً ثم علّق على الآخرين"، وألحقها بوجه تعبيري ساخر.

  • Villarreal CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أسد الكاميرون على لائحة طلبات برشلونة

    يُنظر إلى إيتا إيونج اليوم كأحد الأسماء الواعدة في كرة القدم الكاميرونية، بعدما لفت الأنظار بقدراته الاستثنائية داخل الملعب، حيث يجمع بين السرعة الفائقة والقوة البدنية والحسم أمام المرمى، ليصبح رقمًا صعبًا في البطولة القارية الجارية.

    هذا التألق جعل الأندية الأوروبية تتابع خطواته عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه مشاركة الكاميرون، قبل الدخول في سباق محتمل للظفر بخدماته خلال الفترة المقبلة، وعلى رأس هذه الأندية هو برشلونة الإسباني.

    اللاعب الكاميروني صاحب الـ22 عامًا، يتميز بقدرات رائعة حيث يجيد اللعب في مراكز الهجوم كافة في آن واحد، وتحديدًا في مركز المهاجم الصريح، وينظر إليه على أنه موهبة واعدة في المستقبل القريب.

    ويحتاج برشلونة إلى مهاجم صريح في الفترة المقبلة، في ظل تقدم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في العمر (37 عامًا)، وإصاباته المتكررة في الفترة الأخيرة.

    إيتا إيونج الذي انتقل من فياريال إلى ليفانتي صيف 2025، في صفقة بلغت قيمتها 3 ملايين يورو، ومنذ بداية الموسم خاض مع الفريق 16 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة وبدأ في جذب الأنظار.

    وعلى المستوى الدولي، شارك إيتا إيونج مع منتخب الكاميرون في 4 مباريات حتى الآن، كان آخرها أمام الجابون في مباراة الأسود غير المروضة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تكفل بتسجيل هدف فوز منتخب بلاده.

    ويتواجد منتخب الكاميرون على رأس المجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، رفقة منتخبات كوت ديفوار، الجابون، موزمبيق، ويخوض مباراته المقبلة أمام الأفيال الإيفوارية، الأحد المقبل.

  • ما التالي لبرشلونة في الفترة المقبلة؟

    يقدم برشلونة موسمًا محليًا استثنائيًا فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 46 نقطة من 18 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد (الوصيف).

    ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذبًا؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع كلوب بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانز فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثمانية الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.

    وينتظر برشلونة جدولاً ناريًا مزدحمًا بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يخوض ديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد.

    وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.

