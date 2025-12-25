"لا تشغل بالك بعائلتي، فكّر في نفسك أولًا" .. فابريتسيو رومانو يقصف أحد متابعيه بسبب صفقة برشلونة والكريسماس!

يُنظر إلى إيتا إيونج اليوم كأحد الأسماء الواعدة في كرة القدم الكاميرونية، بعدما لفت الأنظار بقدراته الاستثنائية داخل الملعب، حيث يجمع بين السرعة الفائقة والقوة البدنية والحسم أمام المرمى، ليصبح رقمًا صعبًا في البطولة القارية الجارية.

هذا التألق جعل الأندية الأوروبية تتابع خطواته عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه مشاركة الكاميرون، قبل الدخول في سباق محتمل للظفر بخدماته خلال الفترة المقبلة، وعلى رأس هذه الأندية هو برشلونة الإسباني.

اللاعب الكاميروني صاحب الـ22 عامًا، يتميز بقدرات رائعة حيث يجيد اللعب في مراكز الهجوم كافة في آن واحد، وتحديدًا في مركز المهاجم الصريح، وينظر إليه على أنه موهبة واعدة في المستقبل القريب.

ويحتاج برشلونة إلى مهاجم صريح في الفترة المقبلة، في ظل تقدم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في العمر (37 عامًا)، وإصاباته المتكررة في الفترة الأخيرة.

إيتا إيونج الذي انتقل من فياريال إلى ليفانتي صيف 2025، في صفقة بلغت قيمتها 3 ملايين يورو، ومنذ بداية الموسم خاض مع الفريق 16 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة وبدأ في جذب الأنظار.

وعلى المستوى الدولي، شارك إيتا إيونج مع منتخب الكاميرون في 4 مباريات حتى الآن، كان آخرها أمام الجابون في مباراة الأسود غير المروضة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تكفل بتسجيل هدف فوز منتخب بلاده.

ويتواجد منتخب الكاميرون على رأس المجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، رفقة منتخبات كوت ديفوار، الجابون، موزمبيق، ويخوض مباراته المقبلة أمام الأفيال الإيفوارية، الأحد المقبل.