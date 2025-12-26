من أجل الجائزة الثالثة .. عثمان ديمبيلي يتخلف عن رحلته مع مبابي إلى المغرب لدعم أشرف حكيمي!

تخلف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان عن رحلته إلى المغرب التي تناولتها وسائل الإعلام الفرنسية بشكل موسع خلال الساعات الماضية، برفقة صديقه وزميله السابق كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كانت قد أكدت في وقت سابق أن كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي سيكونان على رأس الحضور في مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، لدعم زميلهما أشرف حكيمي، خلال مشاركته مع أسود أطلس في مباراة مالي ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا بالمغرب.

ويتوقع أن يدفع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغربي، بالنجم أشرف حكيمي في التشكيلة الأساسية لأسود أطلس خلال مباراة مالي لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث كان غائبًا عن المباراة الافتتاحية بسبب الإصابة، بينما تعافى سريعًا من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في هذا الحدث الذي يستضيفه المغرب ويطمع في التتويج به.