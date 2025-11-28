3 صفقات لا غنى عنها .. هانزي فليك يحدد طلباته لترميم جدران برشلونة بعد الضربة الإنجليزية

خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، جاءت لتؤكد على محدودية الفريق الحالي، حيث ظهر فريق هانزي فليك مفككًا وبعيدًا عن المستوى المطلوب لمقارعة كبار القارة.

هذه النتيجة لم تكن سوى حلقة جديدة في سلسلة من الإخفاقات التي كشفت عن مشاكل هيكلية مزمنة، زادتها الإصابات وعدم التوازن التكتيكي وغياب التخصصات وضوحًا، لتضع النادي تحت ضغط داخلي متزايد مع تراجع الفريق خلف ريال مدريد في الليجا وحاجته لتسع نقاط لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

وبحسب ما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد فليك اجتماعات مع المدير الرياضي ديكو واللجنة المكلفة بتخطيط مستقبل الفريق، حيث اتفقوا على ثلاث أولويات رئيسية في سوق الانتقالات المقبل: "التعاقد مع قلب دفاع أعسر، جناح جديد، ومهاجم صريح رقم 9".

ويُعد ملف المدافع الأيسر الأكثر إلحاحًا، بعد رحيل إينيجو مارتينيز الذي ترك الفريق، ما أجبر باو كوبارسي على أدوار غير مريحة وأفقد برشلونة القدرة على ضبط خط التسلل وبناء اللعب من الخلف بفاعلية.

ورغم رغبة النادي في معالجة هذه الثغرة في يناير، فإن قيود اللعب المالي النظيف وصعوبة سوق الشتاء تجعل الأمر معقدًا، لتبقى الخيارات المطروحة واضحة: جونسالو إيناسيو، جييسون مورييو، نيكو شلوتربك، لويس بينديتي، إضافة إلى مارك جيهي الذي ينتهي عقده مع كريستال بالاس في يونيو 2025.

أما بقية المراكز فستنتظر الصيف، لكن فليك شدد على أن تعزيز العمود الفقري للفريق بات ضرورة لا مفر منها إذا أراد برشلونة العودة إلى المنافسة على أعلى المستويات.