"حاولوا فصلي من عملي بعدما كشفت ممارساتهم غير المشروعة" .. صحفي شهير يهاجم إدارة مانشستر سيتي ويهدد بفضحها قريبًا!

نشر جيانلوكا كيانتي، الكاتب الصحفي في صحيفة "ذا إيكو"، تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، كشف خلالها عن علمه بوجود محاولات من نادي مانشستر سيتي لفصله من عمله، بسبب نشره تقارير تدين النادي الإنجليزي وتؤكد قيامه بممارسات غير مشروعة في إدارة عملياته الرياضية.

وكتب جيانلوكا في تغريدته: "حاول نادي مانشستر سيتي فصلي من العمل بسبب تقريري عن ممارساتهم المالية غير المشروعة".

وأضاف: "أنا ملتزم بشروط تمنعني من الحديث عن الموضوع لمدة ستة أشهر أخرى، لكن عندما أفعل، سأكتب مقالًا شيقًا ومقلقًا حول الممارسات الإدارية الخاطئة التي تُدار بها الأندية الإنجليزية".